Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У Лукашенко заявили, что "спецслужбы" готовили теракты в Беларуси на 9 мая

"Украинская правда"Вторник, 9 мая 2023, 19:13
У Лукашенко заявили, что спецслужбы готовили теракты в Беларуси на 9 мая
Фото иллюстративное

Белорусские силовики заявили, что предупредили совершение терактов неизвестными спецслужбами на 9 мая.

Источник: белорусское издание "Наша Нива", которое цитирует главу КГБ страны Ивана Тертеля

Прямая речь Тертеля: "Эти события были связаны, по нашим оценкам, с 9 Мая... Глава государства в курсе этих моментов. Мы задержали определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов. И знаем, что за этим стоят спецслужбы... Я не хочу полностью открывать сегодня. Завтра мы постараемся все сказать".

Реклама:

Предыстория:

  • 2 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам безопасности и охраны госграницы; ему доложили, что якобы ожидают "значительного обострения ситуации".

Темы: Беларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Беларусь
В Беларусь из России прибыл эшелон с ракетными комплексами "Искандер-М"
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Из-за удара молнии на границе Украины с Беларусью сдетонировали мины
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
Все новости...
Реклама: