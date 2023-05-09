У Лукашенко заявили, что "спецслужбы" готовили теракты в Беларуси на 9 мая

Белорусские силовики заявили, что предупредили совершение терактов неизвестными спецслужбами на 9 мая.

Источник: белорусское издание "Наша Нива", которое цитирует главу КГБ страны Ивана Тертеля

Прямая речь Тертеля: "Эти события были связаны, по нашим оценкам, с 9 Мая... Глава государства в курсе этих моментов. Мы задержали определенное количество лиц, которые готовились к совершению терактов. И знаем, что за этим стоят спецслужбы... Я не хочу полностью открывать сегодня. Завтра мы постараемся все сказать".

Предыстория:

2 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам безопасности и охраны госграницы; ему доложили, что якобы ожидают "значительного обострения ситуации".