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Защитники за сутки уничтожили почти полтысячи оккупантов

Алена МазуренкоЧетверг, 1 июня 2023, 09:15
Защитники за сутки уничтожили почти полтысячи оккупантов
фото: Генштаб

По состоянию на 1 июня 2023 года Россия в войне против Украины потеряла более 208 тысяч военных, 7 478 ББМ, 3 474 артиллерийских систем и 3 131 беспилотника.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 208 370 (+460) человек ликвидировано,
  • танков - 3 804 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 7 478 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 3 474 (+14) ед,
  • РСЗО - 575 (+0) ед,
  • средств ПВО - 333 (+0) ед,
  • самолетов - 313 (+0) ед,
  • вертолетов - 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3 131 (+7),
  • крылатых ракет - 1 107 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6 239 (+9) ед,
  • специальной техники - 458 (+4) ед.
 

Данные уточняются.

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Темы: РосcиявойнаВооруженные силы
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