Защитники за сутки уничтожили почти полтысячи оккупантов
Четверг, 1 июня 2023, 09:15
По состоянию на 1 июня 2023 года Россия в войне против Украины потеряла более 208 тысяч военных, 7 478 ББМ, 3 474 артиллерийских систем и 3 131 беспилотника.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 208 370 (+460) человек ликвидировано,
- танков - 3 804 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 7 478 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 3 474 (+14) ед,
- РСЗО - 575 (+0) ед,
- средств ПВО - 333 (+0) ед,
- самолетов - 313 (+0) ед,
- вертолетов - 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3 131 (+7),
- крылатых ракет - 1 107 (+0),
- кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6 239 (+9) ед,
- специальной техники - 458 (+4) ед.
Данные уточняются.
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