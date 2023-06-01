Защитники за сутки уничтожили почти полтысячи оккупантов

По состоянию на 1 июня 2023 года Россия в войне против Украины потеряла более 208 тысяч военных, 7 478 ББМ, 3 474 артиллерийских систем и 3 131 беспилотника.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.23 ориентировочно составили:

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личного состава - около 208 370 (+460) человек ликвидировано,

танков - 3 804 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 7 478 (+6) ед,

артиллерийских систем - 3 474 (+14) ед,

РСЗО - 575 (+0) ед,

средств ПВО - 333 (+0) ед,

самолетов - 313 (+0) ед,

вертолетов - 298 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3 131 (+7),

крылатых ракет - 1 107 (+0),

кораблей/катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6 239 (+9) ед,

специальной техники - 458 (+4) ед.

Данные уточняются.