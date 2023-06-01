Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники за сутки уничтожили почти полтысячи оккупантов

Алена МазуренкоЧетверг, 1 июня 2023, 09:15
Защитники за сутки уничтожили почти полтысячи оккупантов
фото: Генштаб

По состоянию на 1 июня 2023 года Россия в войне против Украины потеряла более 208 тысяч военных, 7 478 ББМ, 3 474 артиллерийских систем и 3 131 беспилотника.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.23 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава - около 208 370 (+460) человек ликвидировано,
  • танков - 3 804 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 7 478 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 3 474 (+14) ед,
  • РСЗО - 575 (+0) ед,
  • средств ПВО - 333 (+0) ед,
  • самолетов - 313 (+0) ед,
  • вертолетов - 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3 131 (+7),
  • крылатых ракет - 1 107 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6 239 (+9) ед,
  • специальной техники - 458 (+4) ед.
 

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
В Кремле заявили, что никого не допустят к расследованию смерти Пригожина
"Десант боевых дельфинов и кротов при поддержке "Звезды смерти": ССО потроллили Минобороны РФ
Пять украинских кейсов для порабощенных народов Росии
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
Все новости...
Реклама: