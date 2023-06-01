Оккупанты днем обстреляли Херсонщину: есть погибший и раненые

Российские военные днем нанесли удары по городам и селам Херсонщины - погиб 70-летний мужчина, есть по меньшей мере трое пострадавших.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пресс-служба Новокаховской городской военной администрации

Прямая речь Прокудина: "Российская авиация атаковала хлебозавод в Бериславе. По городу зафиксировано два "прилета" управляемых авиабомб. Из-за вражеского удара двое мужчин, 57 и 20 лет, получили легкие ранения.

Армия РФ била по городу и из минометов, из-за чего пострадала местная жительница. Ей на помощь направляется карета "скорой".

Детали: Также Прокудин сообщил об обстреле села Казацкое Новокаховской громады.

По информации Новокаховской МВА, обстрел произошел около 11:00: оккупанты сбросили 4 КАБ, из них 3 – на Казацкое и 1 – на Новую Каховку. Есть многочисленные разрушения и пострадавшие.

Одна из бомб упала в районе общеобразовательной школы №3 Новокаховского горсовета. Разрушены по меньшей мере 3 частных дома.

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Как отметили в Новокаховской МВА, в результате атаки погиб 70-летний мужчина, есть пострадавшие. Прокудин о жертвах не сообщает.

Фото з Telegram Новокаховської МВА