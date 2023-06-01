Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты днем обстреляли Херсонщину: есть погибший и раненые

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 1 июня 2023, 15:10
Оккупанты днем обстреляли Херсонщину: есть погибший и раненые
Фото Новокаховской МВА

Российские военные днем нанесли удары по городам и селам Херсонщины - погиб 70-летний мужчина, есть по меньшей мере трое пострадавших. 

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пресс-служба Новокаховской городской военной администрации 

Прямая речь Прокудина: "Российская авиация атаковала хлебозавод в Бериславе. По городу зафиксировано два "прилета" управляемых авиабомб. Из-за вражеского удара двое мужчин, 57 и 20 лет, получили легкие ранения. 

Армия РФ била по городу и из минометов, из-за чего пострадала местная жительница. Ей на помощь направляется карета "скорой".

Детали: Также Прокудин сообщил об обстреле села Казацкое Новокаховской громады.

По информации Новокаховской МВА, обстрел произошел около 11:00: оккупанты сбросили 4 КАБ, из них 3 – на Казацкое и 1 – на Новую Каховку. Есть многочисленные разрушения и пострадавшие.

Одна из бомб упала в районе общеобразовательной школы №3 Новокаховского горсовета. Разрушены по меньшей мере 3 частных дома. 

ВИДЕО ДНЯ

Как отметили в Новокаховской МВА, в результате атаки погиб 70-летний мужчина, есть пострадавшие. Прокудин о жертвах не сообщает.

 
Фото з Telegram Новокаховської МВА
 
ФОТО З TELEGRAM Прокудіна
 
 

Темы: Херсонская областьобстрелжертвывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога

Украинские пилоты еще не отправлялись на обучение за границу – Воздушные силы

Обновлено от 17:05На Бахмутском направлении украинская армия продвигается вперед, занимает высоты – Маляр   

видео, фотоВ российской Сибири пылает подстанция, СМИ сообщают о взрыве

В Армении заявили о проблемах из-за членства в ОДКБ

Генерал Милли: Украина очень хорошо подготовилась к контрнаступлению

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине из-за вражеского обстрела погиб местный житель
СБУ арестовала активы депутата-предателя от ОПЗЖ на 500 миллионов гривен
Во время обстрела Херсонщины ранены 3-летний ребенок и мужчина
Последние новости
04:30
В контрнаступлении Силы обороны должны использовать слабые места в позициях РФ – Пентагон
04:10
В Деснянском районе Киева обломки упали на проезжую часть, есть повреждения – КГВА
03:20
В Киеве прогремели взрывы, работала ПВО
02:36
обновлено от 02:10В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
01:50
Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову
01:03
На подступах к Киеву и области сообщали о работе ПВО
00:52
Враг ударил по Сумщине – зафиксировано 94 взрыва за сутки
00:02
Одному из самых богатых людей Финляндии выписали 121 тысячу евро штрафа за превышение скорости
00:00
Обновлено от 22.35Оккупанты атаковали Харьков ракетами С-300, в области повредили аммиакопровод – ОВА
23:48
Кулеба: Вильнюс должен "подтянуть" НАТО к реальности, решение Бухареста от нее максимально оторвано
Все новости...
Реклама: