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Украинская авиация нанесла 9 ударов по российским подразделениям – Генштаб ВСУ

Елена РощинаЧетверг, 1 июня 2023, 18:31

1 июня, в 463 сутки полномасштабной войны, подразделения Сил обороны Украины отбили 19 вражеских атак, а авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российской армии, а также 2 удара по ЗРК россиян.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 четверга

Дословно: "Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 2 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 5 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 9 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника".

Детали: Между тем армия РФ продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения сил обороны отбили 19 вражеских атак.

Ситуация на направлениях такова:

  • На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
  • На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бериловка, Мостки и Тимоновичи Черниговской области, Атинское, Павловка, Писаревка, Угроиды, Краснополье, Славгород Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань, Гоптовка, Огурцово, Гатище, Бугруватка, Волчанск, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Чугуновка на Харьковщине.
  • На Купянском направлении противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах Ольшана, Котляровка, Крохмальное Харьковской области и Сергеевка Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
  • На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ямполовки, Северска, Спорного в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Спорное, Николаевка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении в течение суток противник нанес авиационные удары в районах Хромового и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Краматорск, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного Донецкой области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка Донецкой области.
  • На Марьинском направлении украинские защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг нанес авиационный удар, артиллерийским обстрелам подверглись Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Угледара, Пречистовки и Большой Новоселки Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Новоукраинка.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Роботино Запорожской области и Берислав, Казацкое, Одрадокаменка Херсонской области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Ильинка, Великая Новоселка, Времовка, Зеленое Поле Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка и Новоандреевка Запорожской области; Змиевка, Веселое, Ивановка, Ингулец, Антоновка, Зеленовка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Украинский Генштаб напоминает, что за эти сутки противник нанес 12 ракетных ударов с применением 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" по Киеву, (уничтожено нашими защитниками) и 2 зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову

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Кроме того, враг нанес 36 авиационных ударов и совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых дети, повреждены детская поликлиника, жилые многоквартирные дома, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Темы: войнаГенштаб
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