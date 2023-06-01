Українська авіація завдала 9 ударів по російських підрозділах – Генштаб ЗСУ

1 червня, у 463 добу повномасштабної війни, підрозділи Сил оборони України відбили 19 ворожих атак, а авіація завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російської армії, а також 2 удари по ЗРК росіян.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 четверга

Дослівно: "Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 2 по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 5 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 9 районів зосередження озброєння та військової техніки противника".

Деталі: Тим часом армія РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 19 ворожих атак.

Ситуація на напрямках така:

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Берилівка, Містки та Тимоновичі Чернігівської області, Атинське, Павлівка, Писарівка, Угроїди, Краснопілля, Славгород Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Гоптівка, Огірцеве, Гатище, Бугруватка, Вовчанськ, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Вільшана, Котлярівка, Крохмальне Харківської області та Сергіївка Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Сіверська, Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Спірне, Миколаївка Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник завдав авіаційних ударів в районах Хромового та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару, артилерійських обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Роботине Запорізької області та Берислав, Козацьке, Одрадокам’янка Херсонської області. Здійснив обстріли населених пунктів Іллінка, Велика Новосілка, Времівка, Зелене Поле Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка та Новоандріївка Запорізької області; Зміївка, Веселе, Іванівка, Інгулець, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Український Генштаб нагадує, що цієї доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу "Іскандер" по Києву, (знищено нашими захисниками) та 2 зенітних керованих ракет С-300 по Харкову.

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Крім того, ворог завдав 36 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти, пошкоджено дитячу поліклініку, житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.