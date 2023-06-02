Оккупанты за сутки убили 2 и ранили 12 гражданских на Донетчине
Пятница, 2 июня 2023, 08:36
По меньшей мере 2 человека погибли и 12 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 1 июня.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь Кириленко: "За 1 июня россияне убили 2 жителей Донецкой области − в Авдеевке и Часовом Яру. Кроме того, удалось установить информацию относительно 1 погибшего в Угледаре".
Реклама:
Детали: Еще 12 человек в области получили ранения.
По состоянию на 2 июня от рук оккупантов в Донецкой области погибли по меньшей мере 1 542 и ранены по меньшей мере 3 632 мирных жителя.
Кириленко подчеркивает, что эти цифры не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
ВИДЕО ДНЯ