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Оккупанты за сутки убили 2 и ранили 12 гражданских на Донетчине

Ирина БалачукПятница, 2 июня 2023, 08:36
Оккупанты за сутки убили 2 и ранили 12 гражданских на Донетчине
Инфографика из Telegram Кириленко

По меньшей мере 2 человека погибли и 12 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 1 июня.  

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "За 1 июня россияне убили 2 жителей Донецкой области − в Авдеевке и Часовом Яру. Кроме того, удалось установить информацию относительно 1 погибшего в Угледаре".

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Детали: Еще 12 человек в области получили ранения.

По состоянию на 2 июня от рук оккупантов в Донецкой области погибли по меньшей мере 1 542 и ранены по меньшей мере 3 632 мирных жителя.

Кириленко подчеркивает, что эти цифры не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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