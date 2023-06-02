ОВА: Россияне атаковали Черниговщину с вертолетов, Киевщину – ракетами и дронами, Николаевщину – "Шахедом"

В ночь на 2 июня российские войска нанесли авиаудар с вертолетов по Черниговской области, атаковали ракетами и беспилотниками столицу Украины и Киевскую область – ракеты и дроны сбили, как и ударный БпЛА "Shahed-136" над Николаевской областью.

Источник: данные областных военных (государственных) администраций о ситуации в регионах по состоянию на 09:00 пятницы 2 июня

Детали: Всего за прошедшие сутки, согласно данным ОВА, российская армия убила 4 мирных украинцев и ранила 41 человека в разных регионах, еще 1 человек подорвался на мине на Харьковщине.

Киевщина: ночная атака с применением террористами одновременно ракет и БПЛА. Все цели уничтожены. Попаданий не зафиксировано.

Предварительно – двое пострадавших от падения обломков. Взрослый и ребенок. Взрослый госпитализирован и прооперирован. Жизни ничего не угрожает, состояние удовлетворительное. Ребенку помощь оказали дома без госпитализации.

В результате падения обломков возгорания нескольких частных домов и авто в двух районах области. Пожары ликвидированы.

Также зафиксировано возгорание травяной и лесной подстилки; ликвидировано.

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Повреждены обломками 5 частных домов. Информация предварительная, оперативные группы продолжают фиксацию последствий ночной атаки террористов.

Черниговщина: за сутки – 10 обстрелов, Новгород-Северский, Корюковский и Черниговский районы. Враг бил из минометов, артиллерии, АГС.

Ночью был нанесен авиаудар из вертолетов (неуправляемые авиационные ракеты). В селе Сновской общины сгорели 5 домов и 5 хозяйственных сооружений. Без жертв. Данные о последствиях атак уточняются.

Сумская область: ночью и утром враг совершил 6 обстрелов (17 взрывов). Обстрелам подверглись Белопольская, Шалыгинская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Юнаковская общины.

В Середино-Будской общине в результате артиллерийского обстрела и выстрелов осветительного огня получил ранения один гражданский человек.

В четверг в течение дня россияне совершили 15 обстрелов. Зафиксировано 100 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Великописаревская, Краснопольская, Середино-Будская, Юнаковская общины.

Краснопольская община: в результате одного из обстрелов повреждены здания неработающего предприятия, 5 частных жилых домов и 2 двухэтажных дома (выбиты окна, посечены стены и заборы, повреждена кровля).

Середино-Будская община: был минометный обстрел, в результате чего повреждены нежилой дом, два жилых дома, летняя кухня и две хозяйственные постройки.

Запорожская область: 111 вражеских ударов нанес враг по 22 городам и селам области за прошедшие сутки – авиаудары по Новоданиловке и Полтавке, три атаки с БПЛА по Степному и Каменскому, 15 обстрелов из РСЗО по Темировке, Затишью, Красной Кринице, Гуляйполю, Каменскому, 91 артиллерийский обстрел по Гуляйполю, Орехову, Преображенке, Красному, Плавням, Степногорску, Малиновке и другим прифронтовым населенным пунктам.

Российский снаряд, который попал в жилой дом, унес жизнь 68-летнего жителя Гуляйполя.

Во время обстрела в Плавнях пострадала семья: 35-летнего мужчину и 60-летнюю женщину с минно-взрывными травмами оперативно доставили в медицинское учреждение.

Добавилось 31 разрушение жилого фонда и имущества людей.

Днепропетровская область: 1 июня был артиллерийский обстрел и 2 атаки БПЛА на территории Никопольского района.

В Никополе в результате обстрела ранены два человека 1973 г.р. и 1967 г.р. Их доставили в больницу, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Поврежден объект инфраструктуры, пятиэтажный жилой дом, 2 частных жилых дома, 3 автомобиля, 2 линии электропередачи, газопровод.

По Марганцу была зафиксирована атака дронов. Ранен мужчина 1988 г.р. Врачи оказывают помощь в стационаре.

В полночь "рашисты" обстреляли Никополь. В город полетели снаряды из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали. Данные о последствиях уточняются.

Харьковская область: за прошедшие сутки враг нанес ракетный удар по городу Харькову, предварительно – из ЗРК С-300. Повреждены здания предприятия, разрушен корпус аппаратного цеха. Получили ранения женщина 63 лет и мужчина 56 лет, в госпитализации не нуждались.

В течение дня враг с территории РФ обстреливал г. Волчанск Чугуевского района. В результате обстрелов 3 человека получили ранения. Повреждены магазин "Веселка" ("Радуга") и помещение пожарной части, жилые дома, произошли пожары.

Вечером россияне обстреляли с. Заречное Чугуевского района. Без пострадавших.

В с. Граково Чугуевского района на противотанковой мине подорвался трактор. 61-летний тракторист получил ранения и был госпитализирован.

Луганская область: за прошедшие сутки захватчики с воздуха атаковали Сергеевку и Белогоровку.

Россияне попытались наступать вблизи Куземовки и Белогоровки, но все их попытки остановили защитники Украины.

Новоселовское, Невское и Белогоровку на этот раз враг обстрелял из различных видов артиллерийского вооружения. За сутки противник совершил 94 обстрела (396 снарядов).

Донецкая область: "рашисты" совершили 38 обстрелов, обстреляли 20 населенных пунктов: Авдеевка, Константиновка, Красногоровка, Курахово, Северск, Торецк, Часов Яр, пгт Острое, пгт Нью-Йорк, пгт Очеретино, с.Антоновка, с.Богоявленка, с.Звановка, с.Карловка, с.Ласточкино, с.Марково, с.Нетайлово, с.Новоукраинка, с.Предтечино, с.Пречистовка.

Повреждены 22 жилых дома (из них 3 – многоквартирные), 2 ЛЭП, здание завода, помещение агрофирмы, 7 зданий Селидовской ВК-82, 2 хозяйственные постройки, отделение полиции, гараж, газопровод.

За сутки в Донецкой области: 3 погибших, 12 раненых.

Николаевская область: ночью силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен вражеский ударный БпЛА "Shahed-136".

В четверг 1 июня дважды враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Днем обстрелам подверглись два населенных пункта Куцурубской общины. Повреждены жилые дома. Пострадавших нет.

Херсонская область: за сутки по области противник совершил 81 обстрел (381 снаряд), из них по г. Херсон – 9 обстрелов (38 снарядов).

В результате удара по жилому дому в Днепровском районе г. Херсон здание подверглось разрушениям, а также повреждены автомобили, которые были припаркованы рядом. Ранения получили двое мужчин. У 26-летнего херсонца ожоги рук, а у 41-летнего – минно-взрывная травма и осколочные ранения шеи и ног. Обоих госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медпомощь.

Враг продолжает уничтожать город Берислав управляемыми авиационными бомбами, в очередной раз направив их по жилым кварталам и хлебозаводу. В результате обстрела повреждены помещения производственного цеха завода, автотранспорт, многоквартирные, жилые дома и хозяйственные постройки жителей.

Оккупанты сбросили авиабомбы на село Отрадокаменка Тягинской общины. Повреждены музыкальная школа и жилые дома жителей.

В результате авиационных ударов по Бериславу, Отрадокаменке и Казацкому ранения получили 9 человек. В результате минометного обстрела с. Антоновка и с. Садовое пострадало два человека. Всего за сутки из-за российской агрессии 16 человек получили ранения.