ССО показали филигранное уничтожение российских оккупантов в дельте Днепра

Для поражения вражеских целей на Херсонщине воины Сил спецопераций ВСУ используют ударный беспилотный авиационный комплекс.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: На видео, обнародованном 2 июня, зафиксирована работа одного из таких БПАКов.

Место событий - Херсонское направление.

Цель таких ударов - не только огневое поражение мест расположения противника, а и нанесение ущерба его логистике. Именно поэтому под ударом комплекса - надводные транспортные средства, которыми вражеские группы передвигаются по дельте Днепра.

Філігранне знищення російських окупантів "бойовими пташками" ССО на Херсонському напрямку

відео Сил спецоперацій ЗСУ pic.twitter.com/dCx3fBkPP7 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 2, 2023

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Аудиосопровождение видеозаписи, кроме мотивирующей украинской музыки, содержит отрывки перехваченных разговоров оккупантов, которые предупреждают друг друга о работе украинского воздушного мстителя.