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ССО показали филигранное уничтожение российских оккупантов в дельте Днепра

Валентина РоманенкоПятница, 2 июня 2023, 19:36
ССО показали филигранное уничтожение российских оккупантов в дельте Днепра
скриншот

Для поражения вражеских целей на Херсонщине воины Сил спецопераций ВСУ используют ударный беспилотный авиационный комплекс.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: На видео, обнародованном 2 июня, зафиксирована работа одного из таких БПАКов.

Место событий - Херсонское направление.

Цель таких ударов - не только огневое поражение мест расположения противника, а и нанесение ущерба его логистике. Именно поэтому под ударом комплекса - надводные транспортные средства, которыми вражеские группы передвигаются по дельте Днепра.

ВИДЕО ДНЯ

Аудиосопровождение видеозаписи, кроме мотивирующей украинской музыки, содержит отрывки перехваченных разговоров оккупантов, которые предупреждают друг друга о работе украинского воздушного мстителя.

Темы: ССОХерсонская область
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