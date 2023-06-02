Россияне обстреляли Купянский район: есть погибшие, ранения получил 3-летний ребенок

Российские оккупанты ударили двумя управляемыми авиационными бомбами по пгт Ковшаровка Купянского района, в результате обстрела погибли 2 человека, 4 - получили ранения, среди них трехлетний ребенок.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Facebook

Дословно: "Враг снова нанес удар двумя управляемыми авиационными бомбами по пгт Ковшаровка Купянского района.

Поврежден жилой дом. К сожалению, 2 человека погибли - пожилой мужчина и женщина. Кроме того, получили ранения 3 женщины и 3-летний мальчик".

Детали: По словам Синегубова, сейчас на месте работают экстренные службы. Информация уточняется.