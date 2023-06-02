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Россияне начали усиливать границу курсантами: им дали стрелковое оружие и гранатометы

Алена МазуренкоПятница, 2 июня 2023, 23:22
Россияне начали усиливать границу курсантами: им дали стрелковое оружие и гранатометы

Российские оккупанты привлекли к охране границы курсантов высших военных учебных заведений, их вооружили стрелковым оружием и гранатометами.

Источник: Генштаб

Дословно: "Военным руководством Российской Федерации принято решение об усилении государственной границы курсантами высших военных учебных заведений.

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Так, 31 мая, около 200 курсантов III курса вооруженных стрелковым оружием и гранатометами уже отправлены к западной границе Российской Федерации под предлогом прохождения стажировки".

Темы: РосcияграницаоккупацияГенштаб
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