Россияне начали усиливать границу курсантами: им дали стрелковое оружие и гранатометы
Пятница, 2 июня 2023, 23:22
Российские оккупанты привлекли к охране границы курсантов высших военных учебных заведений, их вооружили стрелковым оружием и гранатометами.
Источник: Генштаб
Дословно: "Военным руководством Российской Федерации принято решение об усилении государственной границы курсантами высших военных учебных заведений.
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Так, 31 мая, около 200 курсантов III курса вооруженных стрелковым оружием и гранатометами уже отправлены к западной границе Российской Федерации под предлогом прохождения стажировки".