Россияне начали усиливать границу курсантами: им дали стрелковое оружие и гранатометы

Российские оккупанты привлекли к охране границы курсантов высших военных учебных заведений, их вооружили стрелковым оружием и гранатометами.

Источник: Генштаб

Дословно: "Военным руководством Российской Федерации принято решение об усилении государственной границы курсантами высших военных учебных заведений.

Так, 31 мая, около 200 курсантов III курса вооруженных стрелковым оружием и гранатометами уже отправлены к западной границе Российской Федерации под предлогом прохождения стажировки".