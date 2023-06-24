Через Липецкую область в сторону Москвы едут танки − росСМИ

Военная техника движется по трассе М4 в сторону Москвы, сообщает российское издание "Медиазона".

Источник: Медиазона со ссылкой на видео, предоставленное подписчиком

Детали: Сообщается, что видео снято в Липецкой области.

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Танки і вантажівки їдуть через Липецьку область у бік Москви − росЗМІ. Відео Медіазони pic.twitter.com/uRhe4sZAS6 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 24, 2023

В колонне видно несколько танков и несколько крытых грузовиков.

Что было ранее: Авиация Минобороны РФ нанесла удар по трассе М4 "Дон". По ней, вероятно, движется техника ЧВК "Вагнер". Также сообщается, что одну из колонн наемников атаковали в Воронежской области.

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