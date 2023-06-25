Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ посчитали убытки от мятежа "вагнеровцев": дороги, дома, вертолеты и самолет

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 июня 2023, 20:40
СМИ посчитали убытки от мятежа вагнеровцев: дороги, дома, вертолеты и самолет
поврежденная вагнеровцами дорога в Ростове, фото мэрии города

Вследствие мятежа "вагнеровцев" в России повреждены дороги, обстреляно здание "Ростелекома", пострадали 19 домов, также армия РФ потеряла несколько вертолетов и самолет.

Источник: российское издание "Важные истории", Радио Свобода

Детали: В Ростове-на-Дону техника мятежников повредила 10 тыс. кв. м дорожного полотна, больше всего пострадал Буденновский проспект. Мэр города Алексей Логвиненко уверяет, что рабочие справятся с дефектами за 2 дня.

Стоимость работ неизвестна. Как приводит пример издание, в мае Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры заказывала работы по устранению повреждений асфальта на дорогах Ростова на 8 млн рублей. Площадь работ не указана, но из сметы можно предположить, что за 8 млн планировали отремонтировать около 4 тыс. кв. м дорог.

Реклама:

Также в Ростове наемники обстреляли из автоматов здание "Ростелекома", ущерб неизвестен.

В селе Елизаветовка Воронежской области после перестрелки мятежников и армии пострадали 19 домовладений, сообщил глава Павловского района Максим Янцов. Степень повреждения домов неизвестна, власти региона не размещали новых госзаказов на устранение последствий стрельбы.

В Липецкой области во время марш-броска мятежников также перекопали автомагистрали. Власти планируют заасфальтировать дороги заново, сколько на это уйдет средств — неизвестно.

ВИДЕО ДНЯ

Армия России также понесла потери в технике: по данным "Важных историй", это три вертолета Ми-8 радиоэлектронной борьбы, один транспортный Ми-8, и два ударных вертолета Ка-52 и Ми-35М, а также самолет-командный пункт Ил-22М и два броневика КамАЗ и "Тигр". ЧВК "Вагнер" потеряли два УАЗа, один КамАЗ и броневик "ВПК-Урал".

Вместе с тем, как сообщает российская служба Радио Свобода со ссылкой на подсчеты нидерландского проекта Oryx, во время мятежа "вагнеровцы" сбили самолет Ил-22М и шесть вертолетов армии РФ.

Что предшествовало: По данным российских провоенных медиа и телеграм-каналов, в результате мятежа "вагнеровцев" погибло от 13 до 20 человек.

Предыстория:

Темы: ПригожинВагнерРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW

Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Кулеба о ситуации с Саакашвили: Все достигло точки кипения, его хотят довести до смерти

Россия в ночь на 3 июля ударила дронами по зданию СБУ в Сумах – Зеленский

фотоУ жены главы "Киевгорстроя" нашли виллу во Франции за €20 млн

Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на суд над истощенным Саакашвили

Все новости...
Пригожин
Блинкен о попытке мятежа в России: Не думаю, что это - финальный эпизод
Во время обыска в Петербурге нашли фальшивые паспорта Пригожина – СМИ
"Путина не было нигде": СМИ узнали, как шли переговоры с Пригожиным
Последние новости
04:45
Российские "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр – ISW
03:55
видео, обновлено от 23:23Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики
03:30
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
02:40
дополненоВ трех областях – угроза вражеских беспилотников
01:59
Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС
01:22
Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики для 5 областей
00:59
Кулеба: Думаю, РФ придумывает новый план по ЗАЭС
00:22
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших
23:44
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
23:12
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Все новости...
Реклама: