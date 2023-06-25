СМИ посчитали убытки от мятежа "вагнеровцев": дороги, дома, вертолеты и самолет
Вследствие мятежа "вагнеровцев" в России повреждены дороги, обстреляно здание "Ростелекома", пострадали 19 домов, также армия РФ потеряла несколько вертолетов и самолет.
Источник: российское издание "Важные истории", Радио Свобода
Детали: В Ростове-на-Дону техника мятежников повредила 10 тыс. кв. м дорожного полотна, больше всего пострадал Буденновский проспект. Мэр города Алексей Логвиненко уверяет, что рабочие справятся с дефектами за 2 дня.
Стоимость работ неизвестна. Как приводит пример издание, в мае Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры заказывала работы по устранению повреждений асфальта на дорогах Ростова на 8 млн рублей. Площадь работ не указана, но из сметы можно предположить, что за 8 млн планировали отремонтировать около 4 тыс. кв. м дорог.
Также в Ростове наемники обстреляли из автоматов здание "Ростелекома", ущерб неизвестен.
В селе Елизаветовка Воронежской области после перестрелки мятежников и армии пострадали 19 домовладений, сообщил глава Павловского района Максим Янцов. Степень повреждения домов неизвестна, власти региона не размещали новых госзаказов на устранение последствий стрельбы.
В Липецкой области во время марш-броска мятежников также перекопали автомагистрали. Власти планируют заасфальтировать дороги заново, сколько на это уйдет средств — неизвестно.
Армия России также понесла потери в технике: по данным "Важных историй", это три вертолета Ми-8 радиоэлектронной борьбы, один транспортный Ми-8, и два ударных вертолета Ка-52 и Ми-35М, а также самолет-командный пункт Ил-22М и два броневика КамАЗ и "Тигр". ЧВК "Вагнер" потеряли два УАЗа, один КамАЗ и броневик "ВПК-Урал".
Вместе с тем, как сообщает российская служба Радио Свобода со ссылкой на подсчеты нидерландского проекта Oryx, во время мятежа "вагнеровцы" сбили самолет Ил-22М и шесть вертолетов армии РФ.
Что предшествовало: По данным российских провоенных медиа и телеграм-каналов, в результате мятежа "вагнеровцев" погибло от 13 до 20 человек.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- В администрации президента РФ опасались, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай. Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.
- В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".