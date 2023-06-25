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СМИ посчитали убытки от мятежа "вагнеровцев": дороги, дома, вертолеты и самолет

Катерина ТищенкоВоскресенье, 25 июня 2023, 20:40
СМИ посчитали убытки от мятежа вагнеровцев: дороги, дома, вертолеты и самолет
поврежденная вагнеровцами дорога в Ростове, фото мэрии города

Вследствие мятежа "вагнеровцев" в России повреждены дороги, обстреляно здание "Ростелекома", пострадали 19 домов, также армия РФ потеряла несколько вертолетов и самолет.

Источник: российское издание "Важные истории", Радио Свобода

Детали: В Ростове-на-Дону техника мятежников повредила 10 тыс. кв. м дорожного полотна, больше всего пострадал Буденновский проспект. Мэр города Алексей Логвиненко уверяет, что рабочие справятся с дефектами за 2 дня.

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Стоимость работ неизвестна. Как приводит пример издание, в мае Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры заказывала работы по устранению повреждений асфальта на дорогах Ростова на 8 млн рублей. Площадь работ не указана, но из сметы можно предположить, что за 8 млн планировали отремонтировать около 4 тыс. кв. м дорог.

Также в Ростове наемники обстреляли из автоматов здание "Ростелекома", ущерб неизвестен.

В селе Елизаветовка Воронежской области после перестрелки мятежников и армии пострадали 19 домовладений, сообщил глава Павловского района Максим Янцов. Степень повреждения домов неизвестна, власти региона не размещали новых госзаказов на устранение последствий стрельбы.

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В Липецкой области во время марш-броска мятежников также перекопали автомагистрали. Власти планируют заасфальтировать дороги заново, сколько на это уйдет средств — неизвестно.

Армия России также понесла потери в технике: по данным "Важных историй", это три вертолета Ми-8 радиоэлектронной борьбы, один транспортный Ми-8, и два ударных вертолета Ка-52 и Ми-35М, а также самолет-командный пункт Ил-22М и два броневика КамАЗ и "Тигр". ЧВК "Вагнер" потеряли два УАЗа, один КамАЗ и броневик "ВПК-Урал".

Вместе с тем, как сообщает российская служба Радио Свобода со ссылкой на подсчеты нидерландского проекта Oryx, во время мятежа "вагнеровцы" сбили самолет Ил-22М и шесть вертолетов армии РФ.

Что предшествовало: По данным российских провоенных медиа и телеграм-каналов, в результате мятежа "вагнеровцев" погибло от 13 до 20 человек.

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Темы: ПригожинВагнерРосcия
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