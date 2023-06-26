Пригожин рассказал, что ему предложил Лукашенко
Понедельник, 26 июня 2023, 18:22
Главарь группы боевиков "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин сделал первое публичное заявление после неудавшегося мятежа. В нем он сообщил о поступившем от белорусского диктатора Александра Лукашенко предложении.
Источник: Пригожин в Telegram
Прямая речь: "Лукашенко протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы "ЧВК Вагнер" в законной юрисдикции".
Детали: По утверждению главного вагнеровца, Лукашенко обратился к нему уже после того, как было принято решение разворачивать колонны вагнеровцев.
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Пригожин утверждает, что сам решил остановить "поход на Москву", чтобы "не проливать русскую кровь".
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям его ЧВК и из-за этого 25 тысяч наемников идут "восстанавливать справедливость".
- 24 июня "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и захватили военные объекты в Воронеже, шли "на Москву" – и в столице РФ уже готовились к обороне.
- Диктатор Владимир Путин в экстренном обращении заявил о предательстве и "мятеже". По данным украинской разведки, он экстренно выехал из Москвы на Валдай.
- Вечером того же дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
- По данным российских провоенных медиа и телеграмм-каналов, во время мятежа "вагнеровцы" сбили самолет Ил-22М (командный пункт) и шесть вертолетов армии РФ, из-за чего погибли от 13 до 20 человек. Также в России от марша частной армии Пригожина пострадали 19 домов и дороги.
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