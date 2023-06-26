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Пригожин рассказал, что ему предложил Лукашенко

"Украинская правда"Понедельник, 26 июня 2023, 18:22
Пригожин рассказал, что ему предложил Лукашенко
евгений пригожин, Getty Images

Главарь группы боевиков "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин сделал первое публичное заявление после неудавшегося мятежа. В нем он сообщил о поступившем от белорусского диктатора Александра Лукашенко предложении.

Источник: Пригожин в Telegram

Прямая речь: "Лукашенко протянул руку и предложил найти пути решения для дальнейшей работы "ЧВК Вагнер" в законной юрисдикции".

Детали: По утверждению главного вагнеровца, Лукашенко обратился к нему уже после того, как было принято решение разворачивать колонны вагнеровцев.

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Пригожин утверждает, что сам решил остановить "поход на Москву", чтобы "не проливать русскую кровь".

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Темы: ПригожинЛукашенко
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