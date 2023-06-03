Кулеба: Украина уже не должна проходить через этап ПДЧ для членства в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба повторил позицию Киева относительно того, что при нынешних обстоятельствах План действий по членству уже не должен быть обязательным элементом на пути Украины в НАТО.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом он сказал на совместном брифинге с главой МИД Эстонии.

Кулеба отметил, что одной из ключевых тем переговоров с эстонским коллегой была подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе, и Киев и Таллинн имеют общие ожидания. "Ключевое, безусловно, – это шаг к членству Украины в НАТО и гарантии безопасности для Украины", – отметил Кулеба.

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Он добавил, что предоставление Украине ПДЧ при нынешних обстоятельствах уже потеряло актуальность как следующий шаг на пути к НАТО.

"Мы считаем, что ПДЧ больше не должен считаться элементом на пути к членству. Это механизм, который себя изжил и не должен применяться к Украине", – сказал Кулеба.

Как известно, Финляндия и Швеция начали процедуру вступления без этапа ПДЧ.

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Кулеба добавил, что членство Украины в НАТО – вопрос неизбежный, и "это рано или поздно произойдет".

"Потому что без Украины невозможно защитить евроатлантическое пространство. И мы должны изменить мнение тех, кто считает, что членство должно состояться лучше позже, чем раньше", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что понимает невозможность вступления Украины в НАТО во время войны, однако не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.

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