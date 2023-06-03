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В Геническе оккупанты удерживают проукраинских жителей в подвалах налоговой – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 3 июня 2023, 19:15
В Геническе оккупанты удерживают проукраинских жителей в подвалах налоговой – Генштаб
Геническ, скриншот deepstatemap

Российские оккупанты в Геническе Херсонской области удерживают проукраинских граждан в подвалах здания бывшей налоговой инспекции.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека на временно захваченных территориях. В частности, в Геническе Херсонской области в подвалах здания бывшей налоговой инспекции принудительно удерживаются граждане Украины с проукраинской позицией".

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Детали: Генштаб также сообщает, что россияне продолжают использовать инфраструктуру временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

"Недавно в населенном пункте Скадовск Херсонской области на территории детского сада захватчики обустроили полевой госпиталь, где на лечении находятся более 50 оккупантов с ранениями различной степени тяжести", - говорится в сводке.

Темы: ГенштабХерсонская областьоккупация
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