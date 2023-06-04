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На Запорожье оккупанты не выдают инсулин людям без паспортов РФ – ЦНС

"Украинская правда"Воскресенье, 4 июня 2023, 00:22
На Запорожье оккупанты не выдают инсулин людям без паспортов РФ – ЦНС
Лекарства. Иллюстративное фото Минздрава

На оккупированных территориях Запорожской области захватчики не выдают инсулин больным сахарным диабетом, если у них нет российских паспортов.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На временно оккупированных территориях Запорожской области больные сахарным диабетом не могут получить инсулин, если у них нет российских паспортов.

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Инсулин не выдают даже тем гражданам Украины, которые берут его для своих детей".

Детали: Таким образом захватчики пытаются заставить жителей оккупированных территорий получать паспорта РФ, отметили в ЦНС.

Напомним: На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики заставляют жителей получать паспорта РФ до 1 сентября, угрожая отключением света, конфискацией имущества и принудительным выселением.

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Темы: Запорожская областьлекарстваоккупация
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