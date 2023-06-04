На Запорожье оккупанты не выдают инсулин людям без паспортов РФ – ЦНС

На оккупированных территориях Запорожской области захватчики не выдают инсулин больным сахарным диабетом, если у них нет российских паспортов.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На временно оккупированных территориях Запорожской области больные сахарным диабетом не могут получить инсулин, если у них нет российских паспортов.

Инсулин не выдают даже тем гражданам Украины, которые берут его для своих детей".

Детали: Таким образом захватчики пытаются заставить жителей оккупированных территорий получать паспорта РФ, отметили в ЦНС.

Напомним: На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики заставляют жителей получать паспорта РФ до 1 сентября, угрожая отключением света, конфискацией имущества и принудительным выселением.