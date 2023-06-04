Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Запорожье оккупанты не выдают инсулин людям без паспортов РФ – ЦНС

"Украинская правда"Воскресенье, 4 июня 2023, 00:22
На Запорожье оккупанты не выдают инсулин людям без паспортов РФ – ЦНС
Лекарства. Иллюстративное фото Минздрава

На оккупированных территориях Запорожской области захватчики не выдают инсулин больным сахарным диабетом, если у них нет российских паспортов.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На временно оккупированных территориях Запорожской области больные сахарным диабетом не могут получить инсулин, если у них нет российских паспортов.

Инсулин не выдают даже тем гражданам Украины, которые берут его для своих детей".

Детали: Таким образом захватчики пытаются заставить жителей оккупированных территорий получать паспорта РФ, отметили в ЦНС.

Напомним: На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчики заставляют жителей получать паспорта РФ до 1 сентября, угрожая отключением света, конфискацией имущества и принудительным выселением.

Темы: Запорожская областьлекарстваоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пентагон объявит новый пакет военной помощи Украине на более чем $2 млрд – СМИ

фото, видеоРоссия нанесла ракетный удар по Умани, есть пострадавшие

Зеленский просит мир наказать Путина за экоцид: Жизни сломаны, экосистемы уничтожены

Энергетики придумали, как адаптировать систему после подрыва Каховской ГЭС

Бывшая эскортница получила награду за работу на "информационном фронте" – ГУР

В Конгрессе США не верят заявлениям России о подрыве Каховской ГЭС

Все новости...
Запорожская область
В Бердянске прогремели взрывы, оккупанты заявили о сбивании ракет
За подрывом коллаборантов в Запорожской области стоит СБУ – источник
Россияне готовят массовый вывоз детей из оккупированной Запорожской области – ОВА
Последние новости
08:24
За сутки на фронте "минус" 1 010 оккупантов и 10 вражеских танков
08:07
Несмотря на сопротивление Польши и Венгрии страны ЕС договорились о распределении мигрантов
08:05
Премьер Эстонии – о введении войск в Украину: ни одна страна не говорила о таких намерениях
07:54
Точный удар: в Донецке Силы обороны уничтожили 56 оккупантов
07:35
Россияне запустили ночью до 16 ударных БпЛА и 6 крылатых ракет – воздушники
07:29
ОбновленоРоссия ракетами атаковала Житомирскую область, погиб человек, есть пострадавшие
07:08
В Белгородской области РФ "работала ПВО" и "ночью много стреляли" – губернатор
06:50
Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 10 вражеских БпЛА – сводка
06:04
Трампу предъявлены обвинения по 7 пунктам – адвокат
05:30
По меньшей мере на трех участках фронта Силы обороны провели контрнаступательные действия – ISW
Все новости...
Реклама: