На ВОТ Запорожья таксистов заставляют шпионить за местными жителями – сопротивление
Понедельник, 5 июня 2023, 00:58
На оккупированной территории Запорожской области захватчики заставляют таксистов доносить на лиц с проукраинскими настроениями.
Источник: Центр национального сопротивления
Детали: По данным ЦНС, оккупационная администрация принуждает к сотрудничеству таксистов, работающих на временно оккупированных территориях Запорожской области.
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Поэтому, пишет сопротивление, таксистов заставляют становиться агентами оккупантов и сообщать врагу о лицах с проукраинскими настроениями.
"Таким образом россияне надеются побороть украинское подполье. Однако у них нет никаких шансов победить украинское сопротивление", – подчеркивают в ЦНС.