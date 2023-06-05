На ВОТ Запорожья таксистов заставляют шпионить за местными жителями – сопротивление

На оккупированной территории Запорожской области захватчики заставляют таксистов доносить на лиц с проукраинскими настроениями.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По данным ЦНС, оккупационная администрация принуждает к сотрудничеству таксистов, работающих на временно оккупированных территориях Запорожской области.

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Поэтому, пишет сопротивление, таксистов заставляют становиться агентами оккупантов и сообщать врагу о лицах с проукраинскими настроениями.

"Таким образом россияне надеются побороть украинское подполье. Однако у них нет никаких шансов победить украинское сопротивление", – подчеркивают в ЦНС.