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Легендарный футболист Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 июня 2023, 04:00
Легендарный футболист Ибрагимович объявил о завершении карьеры
Ибрагимович, фото Global Look Press

Нападающий итальянского клуба "Милан" Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 41 года.

Источник: BBC

Детали: Нападающий также завершает карьеру как лучший бомбардир Швеции с 62 голами в 121 матче.

Он покинул национальную сборную после Евро-2016, но вернулся в 2021 году во время неудачной отборочной кампании на чемпионат мира.

"Я прощаюсь с футболом, но не с вами", – сказал швед болельщикам на "Сан-Сиро" после воскресной последней игры сезона.

Ибрагимович уже объявил, что покидает итальянский клуб, поскольку его контракт истекает в этом месяце.

Он забил 511 голов за такие клубы, как "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед", "Милан" и "Интер", выиграв чемпионские титулы в четырех странах.

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В начале 2020 года Ибрагимович начал свою вторую карьеру в "Милане", выиграв с командой Скудетто в 2011 году, и помог ей снова получить титул в прошлом сезоне.

Но в этом сезоне он сыграл лишь четыре раза и начал один матч за команду Серии А - и забил один гол - после череды травм.

Ибрагимович начал свою профессиональную карьеру в родном клубе "Мальме" в 1999 году, а в 2001 году перешел в "Аякс", где в течение трех лет выиграл три чемпионских титула.

В 2004 году он переехал в Италию с "Ювентусом", где выиграл два чемпионских титула, но впоследствии был лишен этого титула вследствие скандала с Кальциополи.

Однако швед выиграл еще три титула Серии. А со своим следующим клубом, миланским "Интером", до перехода в "Барселону" в 2009 году.

В каталонском клубе Ибрагимович провел лишь один сезон, выиграв титул чемпиона Ла Лиги, после попал в "Милан", а в 2011 году перешел в него на постоянной основе.

Однако через год Ибрагимович подписал контракт с "Пари Сен-Жермен", где он забил 113 голов в 122 матчах чемпионата и выиграл четыре трофея Первой Лиги.

В июле 2016 года он подписал контракт с "Манчестер Юнайтед" на два года, в составе которого выиграл Кубок Лиги и свой первый европейский титул - Лигу Европы 2016/2017.

В 2018 году Ибрагимович подписал контракт с командой MLS "Лос-Анджелес Гэлакси", проведя там два сезона, после чего вернулся в "Милан".

Темы: футболспорт
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