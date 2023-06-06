На двух направлениях Силы обороны за сутки уничтожили 160 оккупантов – сводка

На Лиманском и Бахмутском направлениях украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили 160 захватчиков, ранили еще 230.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Этой ночью российская федерация снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Во время атаки враг применил 35 крылатых ракет. Однако все они были уничтожены в воздухе нашими защитниками".

"Противник и в дальнейшем сосредоточивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки состоялось более 40 боевых столкновений".

Детали: За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 64 авиационных ударов, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки враг нанес ракетный удар по городу Харьков, применив 3 ракеты типа С-300.

Также, нанес авиационные удары в районах Середина-Буда Сумской области и Огирцево и Гатище Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина Буда, Барановка, Бунякино, Старые Вирки, Атинское, Волфино, Ободы, Яструбино, Кондратовка, Мирополье, Краснополье, Большая Писаревка, Шевченково, Александровка Сумской области, а также Басово, Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Уды, Ветеринарное, Высокая Яруга, Глубокое, Лукьянцы, Старица, Огурцево, Гатище, Плетеневка, Волчанск, Николаевка, Нестерное, Бударки, Зарубинка, Шевяковка, Отрадное на Харьковщине.

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На Купянском направлении в течение минувших суток артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодязное, Красное Первое, Новомлинск, Кутьковка, Двуречная, Западное, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Невского на Луганщине и Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел. Нанес ракетный удар по жилому кварталу населенного пункта Камышеваха, разрушены жилые дома. Также, нанес авиационные удары в районах Торецк и Белая Гора Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

За прошедшие сутки потери врага на Лиманском и Бахмутском направлениях составили более 160 человек, еще около 230 оккупантов получили ранения. Потери противника в вооружении и военной технике составили 28 единиц.

На Авдеевском направлении противник совершил неудачную попытку наступления в направлении населенных пунктов Авдеевка, а также Северное и Невельское. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки Донецкой области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка, нанеся ему значительные потери. Ориентировочные потери оккупантов за минувшие сутки только на этом направлении составили около 70 убитыми и более 100 - ранеными. Также было уничтожено 17 единиц вражеской техники. В то же время, враг нанес авиационные удары по Марьинке, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел наступательные действия в направлении Новоселки, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Большая Новоселка. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Временка Донецкой области. В то же время, на указанном направлении, воинами ВСУ был сбит вражеский вертолет Ка-52.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационный удар по Бериславу Херсонской области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Преображенка, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Казацкое, Никольское, Молодежное, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

За прошедшие сутки защитниками было уничтожено 10 вражеских разведывательный БпЛА и 6 ударных, различных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение минувших суток поразили 2 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 12 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, а также еще 4 важных цели.