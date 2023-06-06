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Кулеба: РФ, вероятно, устроила крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за десятилетия

"Европейская правда"Вторник, 6 июня 2023, 10:13
Кулеба: РФ, вероятно, устроила крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за десятилетия

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал подрыв Россией Каховской ГЭС ужасным военным преступлением и, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Россия разрушила Каховскую дамбу, вызвав, вероятно, крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за последние десятилетия и поставив под угрозу жизни тысяч гражданских. Это ужасное военное преступление. Единственный способ остановить Россию, крупнейшего террориста XXI века, – это выгнать ее из Украины", – написал Кулеба в Twitter.

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич назвала разрушение Каховской ГЭС преступным и безрассудным.

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, впоследствии ОВА подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

По словам Прокудина, через пять часов вода достигнет критического уровня.

Полиция отметила, что в потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр – села Николаевка, Ольговка, Льово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон – остров Корабел.

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Темы: Каховская ГЭСКулеба ДмитрийМИД
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