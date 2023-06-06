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Кулеба: РФ, ймовірно, спричинила найбільшу техногенну катастрофу в Європі за десятиліття

"Європейська правда"Вівторок, 6 червня 2023, 10:13
Кулеба: РФ, ймовірно, спричинила найбільшу техногенну катастрофу в Європі за десятиліття

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав підрив Росією Каховської ГЕС жахливим воєнним злочином і, ймовірно, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія зруйнувала Каховську греблю, спричинивши, ймовірно, найбільшу техногенну катастрофу в Європі за останні десятиліття і поставивши під загрозу життя тисяч цивільних осіб. Це жахливий воєнний злочин. Єдиний спосіб зупинити Росію, найбільшого терориста XXI століття, – це вигнати її з України", – написав Кулеба у Twitter.

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Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич назвала руйнування Каховської ГЕС злочинним і безрозсудним.

Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом ОВА підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

За словами Прокудіна, через п'ять годин вода досягне критичного рівня.

ВІДЕО ДНЯ

Поліція зазначила, що в потенційній зоні затоплення на правобережній частині річки Дніпро села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

Теми: Каховська ГЕСКулеба ДмитроМЗС
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