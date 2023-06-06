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Высшая квалификационная комиссия Украины судей избрала председателя

Станислав ПогориловВторник, 6 июня 2023, 15:39
Высшая квалификационная комиссия Украины судей избрала председателя
Фото: ВККС

Высшая квалификационной комиссии судей Украины на своем заседании 6 июня избрала судью Киевского апелляционного суда Романа Игнатова председателем ВККС.

Источник: пресс-служба ВККС

Дословно: "6 июня 2023 года на организационном заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС) избран председатель комиссии - Роман Игнатов, судья Киевского апелляционного суда".

Детали: За соответствующее решение проголосовали 9 членов комиссии.

Что предшествовало: Высший совет правосудия 1 июня назначил всех членов новой Высшей квалификационной комиссии судей, что было одной из задач для Украины, которые она получила вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС.

Послы "Группы семи" ранее призвали Украину обеспечить прозрачное назначение членов ВККС и назначить их как можно быстрее.

Полномочия предыдущего состава ВККС были прекращены с 16 октября 2019 года в связи с принятием Верховной радой закона № 193-ІХ "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления".

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Темы: судУкраина
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