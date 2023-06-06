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На миллионной взятке разоблачили должностных лиц поселкового совета на Киевщине

"Украинская правда"Вторник, 6 июня 2023, 17:12
На миллионной взятке разоблачили должностных лиц поселкового совета на Киевщине
фото прокуратуры

Правоохранители разоблачили трех должностных лиц поселкового совета на взятке в более 1 миллион гривен на Киевщине.

Источник: полиция и прокуратура Киевской области, собеседник УП из депутатского корпуса Глеваховского поселкового совета и в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, должностные лица требовали неправомерную выгоду в сумме более 1 млн грн от директора общества за согласование и выдачу технических и градостроительных условий на обустройство подземных коммуникаций для строительства многоквартирного жилого дома.

Одного из подозреваемых задержали во время получения части неправомерной выгоды в сумме 912 тыс. грн.

Во время неотложных обысков правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства, земельную и должностную документацию, мобильные телефоны, сервер, ноутбук, а также два транспортных средства.

Сейчас указанным лицам избраны меры пресечения.

По данным УП, речь идет о Глеваховском поселковом совете. Подозреваемыми по делу являются и. о. начальника отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений Роман Мирчук (мера пресечения - содержание под стражей с залогом), заведующая юридическим сектором Анастасия Черепахина (залог) и директор коммунального жилищно-эксплуатационного предприятия Глеваховского поселкового совета Александр Нагний (содержание под стражей с залогом).

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Темы: взяткаКиевская область
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