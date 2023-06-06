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В ЕС рассказали, чем помогут Украине после подрыва Каховской ГЭС

"Европейская правда"Вторник, 6 июня 2023, 21:24

Европейский Союз задействует Механизм гражданской защиты для оказания Украине помощи после подрыва Россией дамбы Каховской гидроэлектростанции.

Об этом объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда"

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия координирует работу с государствами-членами ЕС для быстрой доставки Украине дренажных насосов, пожарных рукавов, мобильных станций очистки воды и лодок.

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"Мы будем рядом с Украиной столько, сколько потребуется", – подчеркнула она.

Президент Еврокомиссии отдельно отметила, что России придется заплатить за военные преступления, совершенные в Украине: "Разрушение дамбы, возмутительное нападение на гражданскую инфраструктуру, ставит под угрозу жизни тысяч людей в Херсонской области".

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже областная военная администрация подтвердила эту информацию.

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Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал подрыв Россией Каховской ГЭС ужасным военным преступлением и, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.

Инцидент осудили ряд иностранных лидеров и европейских чиновников.

Темы: ЕСКаховская ГЭСпомощь Украине
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