Гендиректор МАГАТЭ возглавит миссию на Запорожской АЭС после подрыва дамбы

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси возглавит следующую миссию организации на Запорожской атомной электростанции после подрыва Россией Каховской гидроэлектростанции.

Об этом Гросси сообщил после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда".

"После тревожных событий, связанных с разрушением дамбы Каховской ГЭС, на следующей неделе я возглавлю следующую ротацию нашей Миссии по поддержке и помощи МАГАТЭ на Запорожской АЭС с усиленной командой", – написал гендиректор МАГАТЭ в Twitter.

Напомним, утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже областная военная администрация подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал подрыв Россией Каховской ГЭС ужасным военным преступлением и, вероятно, крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия. Инцидент осудили ряд иностранных лидеров и европейских чиновников..

Каховское водохранилище ранее обеспечивало Запорожскую атомную электростанцию водой для пруда-охладителя атомных реакторов. В украинском "Энергоатоме" утверждают, что снижение уровня воды водохранилища не должно влиять на состояние безопасности ЗАЭС при условии выполнения мер безопасности и если все энергоблоки ЗАЭС будут находиться в состоянии "остановки".

В МАГАТЭ также говорили, что на Запорожской атомной электростанции нет "непосредственного риска для ядерной безопасности" после разрушения Каховской ГЭС.