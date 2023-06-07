Байден об уничтожении Каховской ГЭС: Мы поможем Украине

Президент США Джо Байден впервые прокомментировал подрыв Каховской гидроэлектростанции, заявив, что Штаты помогут Украине.

Источник: "Голос Америки" в Telegram

Детали: У президента США спросили, какое его сообщение РФ относительно взрыва дамбы в Украине.

"Мы не оставим. Мы поможем Украине", – ответил Джо Байден.

Что этому предшествовало: