Байден об уничтожении Каховской ГЭС: Мы поможем Украине
Среда, 7 июня 2023, 00:28
Президент США Джо Байден впервые прокомментировал подрыв Каховской гидроэлектростанции, заявив, что Штаты помогут Украине.
Источник: "Голос Америки" в Telegram
Детали: У президента США спросили, какое его сообщение РФ относительно взрыва дамбы в Украине.
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"Мы не оставим. Мы поможем Украине", – ответил Джо Байден.
Что этому предшествовало:
- Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон продолжает оценивать ситуацию в связи с подрывом Каховской гидроэлектростанции на юге Украины.
- По информации телеканала NBC News, США проверяют обстоятельства подрыва Каховской гидроэлектростанции на юге Украины, но склонны подозревать, что к этому причастна именно Россия.
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