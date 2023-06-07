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Байден об уничтожении Каховской ГЭС: Мы поможем Украине

"Украинская правда"Среда, 7 июня 2023, 00:28
Байден об уничтожении Каховской ГЭС: Мы поможем Украине
Джо Байден. Фото Getty Images

Президент США Джо Байден впервые прокомментировал подрыв Каховской гидроэлектростанции, заявив, что Штаты помогут Украине.

Источник: "Голос Америки" в Telegram

Детали: У президента США спросили, какое его сообщение РФ относительно взрыва дамбы в Украине.

"Мы не оставим. Мы поможем Украине", – ответил Джо Байден.

Что этому предшествовало:

  • Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон продолжает оценивать ситуацию в связи с подрывом Каховской гидроэлектростанции на юге Украины.
  • По информации телеканала NBC News, США проверяют обстоятельства подрыва Каховской гидроэлектростанции на юге Украины, но склонны подозревать, что к этому причастна именно Россия.

Темы: СШАКаховская ГЭСБайден
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