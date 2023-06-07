Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты обстреляли Украинск в Донецкой области: 3 погибших − ОП

Ирина БалачукСреда, 7 июня 2023, 23:59
Оккупанты обстреляли Украинск в Донецкой области: 3 погибших − ОП
Скриншот из deepstatemap.live

Двое взрослых и один ребенок погибли и еще три ребенка получили ранения в результате российских ударов по городу Украинск в Донецкой области.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Украинск в Донецкой области подвергся артобстрелу. Пострадали гражданские. Известно о трех погибших − взрослые и один ребенок. Также есть трое раненых детей".

Детали: Глава ОП добавил, что на месте работают ГСЧС и полиция.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьвойнажертвыдети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разрушение Каховской ГЭС: в Крым вода не будет поступать минимум год – "Укргидроэнерго"

Контрнаступление: Минобороны уже насчитало 7 освобожденных населенных пунктов

Кулеба: Партнеры не сомневаются, что Украина не причастна к подрыву Каховской ГЭС

картаУкраина наступает на нескольких направлениях, но с переменным успехом – западные СМИ

Минная опасность возросла на побережье Одесской области

видеоДрон уничтожил спутниковую систему связи россиян: в Минцифры показали видео

Все новости...
Донецкая область
Российские войска пытались наступать на бахмутском и еще двух направлениях – Генштаб
NYT: Украина, возможно, начала контрнаступление – защита России будет мощной
Оккупанты сбросили авиабомбы на центр Торецка: 6 раненых
Последние новости
00:38
23:44
Новый президент Латвии: преградой для вступления Украины в НАТО является не Венгрия
23:35
Как воспитывать ребенка одному – советы психологов
23:28
ВСУ за неделю взяли под контроль 16 кв. км на Бахмутском направлении – Маляр
23:17
СМИ: США во вторник объявят о новой военной помощи Украине, в частности БМП
23:09
Распад России после войны возможен, но есть и другие сценарии – глава МИД Латвии
22:55
Результаты неутешительны: Зеленский анонсировал "проекты решений" по ответственным за укрытия
22:44
Макрон: Контрнаступление Украины может длиться "недели, а то и месяцы"
22:33
Зеленский провел Ставку: Потери у врага именно такие, как нам нужно
22:17
США продвигают реформу Совбеза ООН: больше постоянных членов, но без права вето - WP
Все новости...
Реклама: