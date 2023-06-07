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Оккупанты обстреляли Украинск в Донецкой области: 3 погибших − ОП

Ирина БалачукСреда, 7 июня 2023, 23:59
Оккупанты обстреляли Украинск в Донецкой области: 3 погибших − ОП
Скриншот из deepstatemap.live

Двое взрослых и один ребенок погибли и еще три ребенка получили ранения в результате российских ударов по городу Украинск в Донецкой области.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Украинск в Донецкой области подвергся артобстрелу. Пострадали гражданские. Известно о трех погибших − взрослые и один ребенок. Также есть трое раненых детей".

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Детали: Глава ОП добавил, что на месте работают ГСЧС и полиция.

Темы: Донецкая областьвойнажертвыдети
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