Оккупанты обстреляли Украинск в Донецкой области: 3 погибших − ОП
Среда, 7 июня 2023, 23:59
Двое взрослых и один ребенок погибли и еще три ребенка получили ранения в результате российских ударов по городу Украинск в Донецкой области.
Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram
Прямая речь Ермака: "Украинск в Донецкой области подвергся артобстрелу. Пострадали гражданские. Известно о трех погибших − взрослые и один ребенок. Также есть трое раненых детей".
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Детали: Глава ОП добавил, что на месте работают ГСЧС и полиция.