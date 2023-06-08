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На строительство новой ГЭС нужно не менее 5 лет – Укргидроэнерго

"Украинская правда"Четверг, 8 июня 2023, 01:39
На строительство новой ГЭС нужно не менее 5 лет – Укргидроэнерго
ФОТО МОСТ

На строительство новой гидроэлектростанции на месте разрушенной Каховской ГЭС понадобится не менее 5 лет.

Источник: генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота, которого цитирует "Каховская ГЭС | штаб info" 

Прямая речь: "Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. После деоккупации нам придется строить новую станцию.

Чтобы построить новую станцию нужно минимум 5 лет – в режиме 24/7. На это необходимо минимум $1 млрд.

Мы еще не знаем полных масштабов разрушений: повреждена не только станция, но и переезды, водоснабжение, газоснабжение. Это сложный гидроузел, на перестройку которого необходимо время. Сейчас разрабатываем проект размещения станции".

Детали: По словам Сироты, на данный момент принимаются проектные решения по обеспечению водой населения, сельского хозяйства и промышленности.

Директор Укргидроэнерго отметил, что воду будут аккумулировать на верхних водохранилищах, чтобы после деоккупации как можно быстрее наполнить Каховское водохранилище.

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Напомним:

  • 6 июня 2023 года около 2.30 ночи российские оккупанты совершили подрыв плотины Каховского водохранилища.
  • Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов. По словам Прокудина, через пять часов вода достигнет критического уровня.
  • Полиция отметила, что в потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон − остров Корабел.
  • В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.

Темы: Каховская ГЭСРосcия
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