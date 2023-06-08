На строительство новой ГЭС нужно не менее 5 лет – Укргидроэнерго
На строительство новой гидроэлектростанции на месте разрушенной Каховской ГЭС понадобится не менее 5 лет.
Источник: генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота, которого цитирует "Каховская ГЭС | штаб info"
Прямая речь: "Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. После деоккупации нам придется строить новую станцию.
Чтобы построить новую станцию нужно минимум 5 лет – в режиме 24/7. На это необходимо минимум $1 млрд.
Мы еще не знаем полных масштабов разрушений: повреждена не только станция, но и переезды, водоснабжение, газоснабжение. Это сложный гидроузел, на перестройку которого необходимо время. Сейчас разрабатываем проект размещения станции".
Детали: По словам Сироты, на данный момент принимаются проектные решения по обеспечению водой населения, сельского хозяйства и промышленности.
Директор Укргидроэнерго отметил, что воду будут аккумулировать на верхних водохранилищах, чтобы после деоккупации как можно быстрее наполнить Каховское водохранилище.
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Напомним:
- 6 июня 2023 года около 2.30 ночи российские оккупанты совершили подрыв плотины Каховского водохранилища.
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов. По словам Прокудина, через пять часов вода достигнет критического уровня.
- Полиция отметила, что в потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон − остров Корабел.
- В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.