Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На строительство новой ГЭС нужно не менее 5 лет – Укргидроэнерго

"Украинская правда"Четверг, 8 июня 2023, 01:39
На строительство новой ГЭС нужно не менее 5 лет – Укргидроэнерго
ФОТО МОСТ

На строительство новой гидроэлектростанции на месте разрушенной Каховской ГЭС понадобится не менее 5 лет.

Источник: генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота, которого цитирует "Каховская ГЭС | штаб info" 

Прямая речь: "Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. После деоккупации нам придется строить новую станцию.

Реклама:

Чтобы построить новую станцию нужно минимум 5 лет – в режиме 24/7. На это необходимо минимум $1 млрд.

Мы еще не знаем полных масштабов разрушений: повреждена не только станция, но и переезды, водоснабжение, газоснабжение. Это сложный гидроузел, на перестройку которого необходимо время. Сейчас разрабатываем проект размещения станции".

Детали: По словам Сироты, на данный момент принимаются проектные решения по обеспечению водой населения, сельского хозяйства и промышленности.

ВИДЕО ДНЯ

Директор Укргидроэнерго отметил, что воду будут аккумулировать на верхних водохранилищах, чтобы после деоккупации как можно быстрее наполнить Каховское водохранилище.

Читайте также: "Нам ничего не страшно, мы приплыли домой". Репортаж УП о большой воде и эвакуации в Херсоне

Напомним:

  • 6 июня 2023 года около 2.30 ночи российские оккупанты совершили подрыв плотины Каховского водохранилища.
  • Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов. По словам Прокудина, через пять часов вода достигнет критического уровня.
  • Полиция отметила, что в потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон − остров Корабел.
  • В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, которое возникло в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.

Темы: Каховская ГЭСРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Каховская ГЭС
Нужно восстановить Каховскую дамбу – Зеленский
Заработала первая нитка водопровода, построенная после подрыва Каховской ГЭС
МВД: Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. Главная угроза сейчас – вокруг ЗАЭС
Последние новости
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
Все новости...
Реклама: