На строительство новой ГЭС нужно не менее 5 лет – Укргидроэнерго

На строительство новой гидроэлектростанции на месте разрушенной Каховской ГЭС понадобится не менее 5 лет.

Источник: генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота, которого цитирует "Каховская ГЭС | штаб info"

Прямая речь: "Каховская ГЭС не подлежит восстановлению. После деоккупации нам придется строить новую станцию.

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Чтобы построить новую станцию нужно минимум 5 лет – в режиме 24/7. На это необходимо минимум $1 млрд.

Мы еще не знаем полных масштабов разрушений: повреждена не только станция, но и переезды, водоснабжение, газоснабжение. Это сложный гидроузел, на перестройку которого необходимо время. Сейчас разрабатываем проект размещения станции".

Детали: По словам Сироты, на данный момент принимаются проектные решения по обеспечению водой населения, сельского хозяйства и промышленности.

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Директор Укргидроэнерго отметил, что воду будут аккумулировать на верхних водохранилищах, чтобы после деоккупации как можно быстрее наполнить Каховское водохранилище.

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Напомним: