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"Прямую линию" с Путиным отложили из-за ситуации на фронте

Станислав ПогориловЧетверг, 8 июня 2023, 13:47
Прямую линию с Путиным отложили из-за ситуации на фронте
Владимир Путин, фото: Getty Images

"Прямую линию" президента страны-агрессора Владимира Путина предварительно перенесли с июня на ноябрь-декабрь этого года, это связано, в частности, с ситуацией на фронте в Украине.

Источник: российский "Коммерсант" со ссылкой на источники

Прямая речь собеседника издания в АП России: "Сейчас предварительно планируется провести ее ("прямую линию" - ред.) в ноябре-декабре".

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Детали: По словам собеседника издания, выбор такого временного промежутка связан с событиями на фронте в Украине, поэтому лучше дождаться определенности с этой ситуацией.

Также источник отметил, что желательно, чтобы мероприятие состоялось до объявления президентских выборов в России, потому что проводить его уже после того, как начнется официальная кампания, будет сложнее.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее убеждал, что "прямая линия" с Путиным состоится, но не называл точных сроков.

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Напомним: Последний раз Путин проводил "прямую линию" в 2021 году. Следующее мероприятие планировалось провести 30 июня 2023 года.

"Прямая линия" - это кремлевский формат общения Путина с россиянами, когда он несколько часов отвечает на вопросы в прямом эфире.

Темы: ПутинРосcиявойна
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