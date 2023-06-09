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Трампу предъявлены обвинения по 7 пунктам – адвокат

Ольга ГлущенкоПятница, 9 июня 2023, 06:04
Трампу предъявлены обвинения по 7 пунктам – адвокат
Дональд Трамп. Фото GETTY IMAGES

Адвокат Дональда Трампа Джим Трасти подтвердил в четверг вечером, что бывшему президенту выдвинули обвинения по семи пунктам и сообщил, что эти обвинения "вытекают из Закона о шпионаже".

Источник: CNN со ссылкой на Трасти

Прямая речь: "В нем есть некоторые формулировки, которые позволяют предположить, что это будут за семь обвинений. Не на 100% ясно, что все они являются отдельными обвинениями, но в основном они вытекают из обвинения по Закону о шпионаже".

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Детали: Трасти назвал обвинения в шпионаже "смехотворным" и добавил, что есть также "несколько обвинений в препятствовании работе и обвинения в ложных показаниях".

Он сказал, что его команда не получила копию обвинительного акта, зато получила повестку о вызове в суд по электронной почте.

Трасти также подтвердил, что Трамп появится в суде во вторник, но не сказал, какие адвокаты будут присутствовать вместе с бывшим президентом.

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Напомним: Большое жюри присяжных суда Манхэттена проголосовало за предъявление обвинения экс-президенту США Дональду Трампу.

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Темы: Трампсуд
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