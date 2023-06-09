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Россияне возобновили обстрел Херсона - ОВА

Станислав ПогориловПятница, 9 июня 2023, 15:33
Россияне возобновили обстрел Херсона - ОВА
Фото: Getty Images

Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские захватчики возобновили обстрел Херсона.

Источник: Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Россияне снова обстреливают Херсон. Гатят по прибрежным территориям".

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Детали: Он призвал жителей перейти в укрытие.

Что предшествовало: Российские захватчики не дают Херсонщине оправиться после подрыва Каховской ГЭС. За сутки по области противник совершил 44 обстрела (188 снарядов), из них по г. Херсон - 7 обстрелов (25 снарядов). Российские военные попали в районы 20 населенных пунктов области. Всего за сутки из-за российской агрессии погибли 2 человека, 17 - получили ранения.

Темы: Херсонвойна
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