Россияне возобновили обстрел Херсона - ОВА
Пятница, 9 июня 2023, 15:33
Председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские захватчики возобновили обстрел Херсона.
Источник: Прокудин в Telegram
Прямая речь Прокудина: "Россияне снова обстреливают Херсон. Гатят по прибрежным территориям".
Детали: Он призвал жителей перейти в укрытие.
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Что предшествовало: Российские захватчики не дают Херсонщине оправиться после подрыва Каховской ГЭС. За сутки по области противник совершил 44 обстрела (188 снарядов), из них по г. Херсон - 7 обстрелов (25 снарядов). Российские военные попали в районы 20 населенных пунктов области. Всего за сутки из-за российской агрессии погибли 2 человека, 17 - получили ранения.
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