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В день мятежа Пригожина Путин наблюдал за фестивалем с борта яхты – СМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 1 июля 2023, 18:30
В день мятежа Пригожина Путин наблюдал за фестивалем с борта яхты – СМИ
Владимир Путин, фото: Contributor/Getty Images

По данным российских журналистов, в день мятежа ЧВК "Вагнер" президент РФ Владимир Путин наблюдал за фестивалем "Алые паруса" в Санкт-Петербурге с борта яхты бизнесмена Юрия Ковальчука.

Источник: "Новая газета Европа" со ссылкой на информацию журналистов Михаила Зыгаря и Юлии Таратуты

Детали: Политический журналист, бывший главный редактор телеканала "Дождь" Михаил Зыгарь написал в колонке для The New York Times, что Путин никогда не пропускает праздник выпускников в своем родном городе, и этот год не стал исключением, несмотря на ситуацию с Евгением Пригожиным.

Как сообщает Зыгарь, 24 июня Путин наблюдал за "Алыми парусами" с борта яхты своего друга, бизнесмена Юрия Ковальчука.

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Источники журналиста называют это самым ярким свидетельством того, что президент РФ оторван от реальности.

"Он по-прежнему считает, что у него все под контролем и что мятеж Пригожина никак не повлиял на политическую ситуацию. Но он ошибается. […] Многие, с кем я разговаривал, считают, что путинская система правления просто не может продолжаться долго", — поделился Зыгарь.

Таратута в колонке на "Дожде" сообщила, ссылаясь на знакомых с ситуацией собеседников, что на празднике Путину презентовали новую яхту — взамен конфискованной в Италии из-за санкций "Шахерезады". По словам источников, подарок готовил лично Ковальчук.

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"Строили яхту то ли три года, то ли целых пять — тут версии расходятся. Доподлинно известно лишь одно: дарение состоялось. Не помешали ни война с Украиной, ни мятеж Пригожина, ни бомбежка Ростова с Воронежем", — говорит Таратута.

Что предшествовало: 24 июня, в день мятежа "вагнеровцев", российское издание "Важные истории" со ссылкой на данные FlightRadar сообщало, что специальный борт Ил96-300ПУ (Пункт управления) Путина вылетел из Москвы в сторону Петербурга в 14:16, однако в районе Твери исчез с радаров.

Вместе с тем, украинская разведка заявляла, что Путин вылетел из Москвы на Валдай.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждал, что Путин якобы "работает в Кремле".

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Темы: ПутинПригожинРосcия
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