Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Несколько стран приближаются к договоренности о гарантиях безопасности для Украины – СМИ

"Европейская правда"Суббота, 1 июля 2023, 18:49
Несколько стран приближаются к договоренности о гарантиях безопасности для Украины – СМИ
украинские военные, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины может быть подписано до саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает немецкая газета FAZ.

Речь идет о многосторонней системе гарантий на переходный период до желаемого вступления Украины в НАТО после окончания войны.

Реклама:

Согласно сообщению, соответствующее рамочное соглашение с Германией, Францией, Великобританией и США уже почти готово.

Каждая страна-участница будет заключать с Киевом отдельное соглашение.

Речь идет об оружии, деньгах, военной помощи и обучении. Это должно позволить Киеву защитить себя без прямого вмешательства стран-гарантов.

ВИДЕО ДНЯ

Соответственно, Германия хочет предложить сохранить нынешний уровень помощи до конца войны.

В субботу президент Владимир Зеленский отметил, что гарантии безопасности реально нужны Украине, но не как альтернатива членству, а на время, пока Украина не стала членом НАТО.

Как сообщалось, Украина сформулировала два конкретных ожидания от грядущего саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе – относительно членства и гарантий безопасности – и до последнего будет настаивать на их утверждении.

Читайте также: Что думают в НАТО о членстве Украины и как убедить сомневающихся.

Темы: гарантии безопасности
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Зеленский: Партнеры затягивают с графиком тренировок украинцев на F-16
Зеленский объяснил, когда Украина будет готова к дипломатическому урегулированию войны
Зеленский: Нужен сигнал, что Украина будет членом НАТО после войны, это и есть приглашение
Оккупанты кремируют своих погибших без учета, чтобы не платить компенсаций – Генштаб
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: