Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о ракетной опасности в ряде областей Украины ближе к полуночи 13 июля.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Карта воздушных тревог

Дословно ПС: "Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".

Детали: По состоянию на 23:36, когда Воздушные силы сделали предупреждение, воздушная тревога объявлена в восточных областях: Днепропетровская, Полтавская, Запорожская, Донецкая, Харьковская, Черниговская, Сумская.

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После полуночи, в 00:16, о ракетной опасности предупредили также жителей Николаевской и Херсонской областей.

В половине первого 14 июля в части областей уже начались отбои.