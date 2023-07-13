На востоке и юге Украины ракетная опасность – Воздушные силы
Четверг, 13 июля 2023, 23:41
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о ракетной опасности в ряде областей Украины ближе к полуночи 13 июля.
Источник: Воздушные силы ВСУ, Карта воздушных тревог
Дословно ПС: "Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".
Детали: По состоянию на 23:36, когда Воздушные силы сделали предупреждение, воздушная тревога объявлена в восточных областях: Днепропетровская, Полтавская, Запорожская, Донецкая, Харьковская, Черниговская, Сумская.
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После полуночи, в 00:16, о ракетной опасности предупредили также жителей Николаевской и Херсонской областей.
В половине первого 14 июля в части областей уже начались отбои.
УП, дополнено