Третья колонна ЧВК "Вагнер" прибыла в Беларусь – СМИ
В Беларуси около 11-ти утра 17 июля заметили еще одну большую колонну наёмников российской ЧВК "Вагнер", которая двигалась к палаточному лагерю в деревне Цель.
Источник: Беларускі Гаюн (Belarusian Hajun project)
Дословно: "В направлении Осиповичей и лагеря в д. Цель по трассе М5 от Бобруйска прямо сейчас двигается ещё одна крупная колонна наёмников ЧВК "Вагнер".
В составе колонны как минимум 20 машин различных модификаций: УАЗы Патриот, пикапы, буханки, строительная техника, автобусы, фуры".
Детали: Отмечается, что машины двигаются с установленными флагами РФ и с символикой ЧВК "Вагнер".
По данным "Беларускі Гаюн", это уже как минимум 3-я колонна с наёмниками, которая прибыла в Беларусь с 11 июля. Об одной из колонн сообщали 15 июля.
Наблюдатели полагают, что наёмники двигаются в полевой лагерь в деревне Цель, как было в предыдущие дни.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям его ЧВК, потому 25 тысяч наемников идут "восстанавливать справедливость". 24 июня "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и в Воронеже, шли "на Москву" – и в столице РФ уже готовились к обороне.
- Вечером 24 июня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
- 26 июня российское издание "Вёрстка" сообщало, что в Беларуси начали строить лагеря для размещения боевиков ЧВК "Вагнер" после договоренностей с Александром Лукашенко, который вел переговоры с Евгением Пригожиным.
- Предполагается, что 11-12 июля лагерь в Цели посетил Евгений Пригожин.
- Министерство обороны Беларуси 11 июля заявило, что на беларусских полигонах будет происходить "обмен опытом" между наемниками ЧВК "Вагнер" и Вооруженными Силами Беларуси. 14 июля под Осиповичами уже проходили занятия наемников с подразделениями территориальных войск РБ.