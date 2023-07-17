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Третья колонна ЧВК "Вагнер" прибыла в Беларусь – СМИ

Елена РощинаПонедельник, 17 июля 2023, 11:27
Третья колонна ЧВК Вагнер прибыла в Беларусь – СМИ
Иллюстративное фото из Телеграм Евгений Пригожин (ЧВК Вагнер)

В Беларуси около 11-ти утра 17 июля заметили еще одну большую колонну наёмников российской ЧВК "Вагнер", которая двигалась к палаточному лагерю в деревне Цель.

Источник: Беларускі Гаюн (Belarusian Hajun project)

Дословно: "В направлении Осиповичей и лагеря в д. Цель по трассе М5 от Бобруйска прямо сейчас двигается ещё одна крупная колонна наёмников ЧВК "Вагнер".

В составе колонны как минимум 20 машин различных модификаций: УАЗы Патриот, пикапы, буханки, строительная техника, автобусы, фуры". 

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Детали: Отмечается, что машины двигаются с установленными флагами РФ и с символикой ЧВК "Вагнер".

По данным "Беларускі Гаюн", это уже как минимум 3-я колонна с наёмниками, которая прибыла в Беларусь с 11 июля. Об одной из колонн сообщали 15 июля.

Наблюдатели полагают, что наёмники двигаются в полевой лагерь в деревне Цель, как было в предыдущие дни.

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Темы: ВагнерПригожинБеларусь
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