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Обстрелы Херсонщины: ночью ранение получил ребенок

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 2 июля 2023, 07:57
Обстрелы Херсонщины: ночью ранение получил ребенок
Знак "Херсонская область". Фото из Википедии

В результате вражеского обстрела в Херсонской области ранения получил 13-летний ребенок.

Источник: руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Толоконников в телемарафоне

Детали: Толоконников сообщил, что "ночь была громкая".

В частности, ночью российская армия обстреляла село Милове Бериславского района.

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Под обстрел попал 13-летний ребенок, он получил ранения.

Ребенка госпитализировали, угрозы его жизни нет, – добавил Толоконников.

Напомним: Днем 1 июля оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона, один из снарядов попал в дом и травмировал двух детей.

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Темы: Херсонская областьдетивойна
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