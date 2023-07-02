Обстрелы Херсонщины: ночью ранение получил ребенок
Воскресенье, 2 июля 2023, 07:57
В результате вражеского обстрела в Херсонской области ранения получил 13-летний ребенок.
Источник: руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Толоконников в телемарафоне
Детали: Толоконников сообщил, что "ночь была громкая".
В частности, ночью российская армия обстреляла село Милове Бериславского района.
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Под обстрел попал 13-летний ребенок, он получил ранения.
Ребенка госпитализировали, угрозы его жизни нет, – добавил Толоконников.
Напомним: Днем 1 июля оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона, один из снарядов попал в дом и травмировал двух детей.
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