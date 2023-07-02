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В районе Антоновского моста продолжается мощная боевая работа - Гуменюк

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 июля 2023, 10:32
В районе Антоновского моста продолжается мощная боевая работа - Гуменюк
гуменюк, скриншот

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что в районе Антоновского моста продолжается сильная боевая работа, в основном там контрбатарейная борьба, но подробностей пока не предоставляет.

Источник: Гуменюк в эфире телемарафона

Прямая речь Гуменюк: "Сейчас (в районе Антоновского моста - ред.) продолжается мощная боевая работа.

Акцент на контрбатарейной борьбе, потому что особенность нашей линии фронта - это действительно, что она пролегает через реку Днепр.

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Причем ее русло несколько деформировано в результате катастрофы, когда рашисты взорвали Каховскую плотину".

Напомним: 1 июля ISW сообщал, что российские войска не смогли вытеснить защитников, численностью до 70 человек, с их укрепленных позиций под восточным пролетом Антоновского моста.

Темы: Херсонская областьвойна
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