Пригожин нарушил молчание: подвел итоги "марша" и пообещал "следующие победы"
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его "марш справедливости" был нацелен против предателей, и сейчас он ожидает "следующие победы на фронте".
Источник: аудио, опубликованное Телеграм-каналом "Grey zone", которое российские медиа называют близким к группировке "Вагнер"
Детали: Пригожин заявил, что вагнеровский "марш справедливости" был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию общества".
"И думаю, что многое из этого нам удалось. В ближайшее время, я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте", - сказал он.
О каких именно "наших" идет речь, он не уточнил. Когда именно было записано аудио, неизвестно. Также Пригожин ничего не сказал о своем местонахождении.
Предыдущий раз заявление Пригожина было опубликовано 26 июня.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- В администрации президента РФ опасались, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай. Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.
- В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".