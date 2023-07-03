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Пригожин нарушил молчание: подвел итоги "марша" и пообещал "следующие победы"

"Украинская правда"Понедельник, 3 июля 2023, 17:19
Пригожин нарушил молчание: подвел итоги марша и пообещал следующие победы
Фото: РИА Новости

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его "марш справедливости" был нацелен против предателей, и сейчас он ожидает "следующие победы на фронте".

Источник: аудио, опубликованное Телеграм-каналом "Grey zone", которое российские медиа называют близким к группировке "Вагнер"

Детали: Пригожин заявил, что вагнеровский "марш справедливости" был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию общества".

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"И думаю, что многое из этого нам удалось. В ближайшее время, я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте", - сказал он.

О каких именно "наших" идет речь, он не уточнил. Когда именно было записано аудио, неизвестно. Также Пригожин ничего не сказал о своем местонахождении.

Предыдущий раз заявление Пригожина было опубликовано 26 июня.

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Темы: Пригожин
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