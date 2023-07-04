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Российский губернатор призвал жителей Шебекино ехать уже домой

Ирина БалачукВторник, 4 июля 2023, 08:49
Российский губернатор призвал жителей Шебекино ехать уже домой
Скриншот из google.maps

Жителям российского Шебекино, которые бежали из города, когда в конце мая на территорию Белгородской области РФ зашли "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России", предложили уже возвращаться домой.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram

Прямая речь Гладкова: "Начиная с сегодняшнего дня, будем предлагать жителям Шебекино, тем, кто размещен в ПВР (пункт временного размещения − ред.), в течение ближайших двух недель вернуться в свои дома. Безусловно, это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены".

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Детали: Он также сообщил, что детей из приграничья отправят в лагерь в Евпатории (временно оккупированный Крым − ред.), потому что обучение с 1 сентября обеспечить не смогут, "исходя из оперативной обстановки".

Предыстория:

  • Губернатор Белгородской области много раз заявлял об обстрелах граничащих с Украиной российских сел и городов.
  • 22 мая "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" заявили, что перешли границу и "освобождают" от действующей российской власти населенные пункты Белгородской области: начали с сел Козинка и Гора-Подол, – но стремятся к "освобождению" всей России.
  • Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа зашла "диверсионно-разведывательная группа ВСУ".
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Владимиру Путину доложили о прорыве границы в Белгородской области, но уже ведется работа по вытеснению и уничтожению "украинских диверсантов".
  • Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что 22 мая в Белгородской области РФ "Русский добровольческий корпус" и "Легион Свобода России" начали операцию по созданию "определенной полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев – и в ней участвуют исключительно граждане России.
  • Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Украина не имеет непосредственного отношения к событиям в Белгородской области России 22 мая.
  • Вячеслав Гладков сообщил, что большинство жителей Грайворонского района покинули свои населенные пункты.

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Темы: Росcиявойнаграница
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