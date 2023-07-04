Российский губернатор призвал жителей Шебекино ехать уже домой

Жителям российского Шебекино, которые бежали из города, когда в конце мая на территорию Белгородской области РФ зашли "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России", предложили уже возвращаться домой.

Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram

Прямая речь Гладкова: "Начиная с сегодняшнего дня, будем предлагать жителям Шебекино, тем, кто размещен в ПВР (пункт временного размещения − ред.), в течение ближайших двух недель вернуться в свои дома. Безусловно, это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены".

Детали: Он также сообщил, что детей из приграничья отправят в лагерь в Евпатории (временно оккупированный Крым − ред.), потому что обучение с 1 сентября обеспечить не смогут, "исходя из оперативной обстановки".

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