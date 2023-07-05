Один из беспилотников, которые атаковали Подмосковье, упал на крышу военного объекта − росСМИ

Один из беспилотников, атаковавших Московскую область 4 июля, упал на крышу административного здания 45-й бригады Воздушно-десантных войск РФ.

Источник: российское издание "Коммерсант"

Дословно "Коммерсант": "Один ударный БПЛА, несмотря на воздействие средств РЭБ, рухнул не на землю, а на военный объект − крышу одного из административных зданий 45-й бригады ВДВ. Несмотря на взрыв, эквивалентный по мощности 1 кг в тротиловом эквиваленте, обошлось без жертв, пострадавших и серьезных разрушений, повредило лишь несколько листов металлической кровли, которые оперативно заменили".

Детали: Сообщается, что четыре других БПЛА порядка одного килограмма пластиковой взрывчатки каждый. Они якобы были поражены экипажем самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса наземного базирования "Панцирь-С1".

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По данным росиздания, беспилотники якобы были отправлены с территории Украины еще ночью, а к утру они должны были достичь объектов в Московской области.

Целями "Коммерсант" называет аэропорт Внуково, который на несколько часов приостанавливал работу, и 45-ю отдельную гвардейскую орденов Кутузова и Александра Невского бригаду специального назначения ВДВ, расположенную в поселке Кубинка (городской округ Одинцово).

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