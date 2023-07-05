Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Один из беспилотников, которые атаковали Подмосковье, упал на крышу военного объекта − росСМИ

Ирина БалачукСреда, 5 июля 2023, 18:19
Один из беспилотников, которые атаковали Подмосковье, упал на крышу военного объекта − росСМИ
Скриншот из google maps

Один из беспилотников, атаковавших Московскую область 4 июля, упал на крышу административного здания 45-й бригады Воздушно-десантных войск РФ.

Источник: российское издание "Коммерсант"

Дословно "Коммерсант": "Один ударный БПЛА, несмотря на воздействие средств РЭБ, рухнул не на землю, а на военный объект − крышу одного из административных зданий 45-й бригады ВДВ. Несмотря на взрыв, эквивалентный по мощности 1 кг в тротиловом эквиваленте, обошлось без жертв, пострадавших и серьезных разрушений, повредило лишь несколько листов металлической кровли, которые оперативно заменили".

Детали: Сообщается, что четыре других БПЛА порядка одного килограмма пластиковой взрывчатки каждый. Они якобы были поражены экипажем самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса наземного базирования "Панцирь-С1".  

Реклама:

По данным росиздания, беспилотники якобы были отправлены с территории Украины еще ночью, а к утру они должны были достичь объектов в Московской области.

Целями "Коммерсант" называет аэропорт Внуково, который на несколько часов приостанавливал работу, и 45-ю отдельную гвардейскую орденов Кутузова и Александра Невского бригаду специального назначения ВДВ, расположенную в поселке Кубинка (городской округ Одинцово).

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Росcиябеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция

фото, видео Крымский мост повредили СБУ и ВМС − источники

обновлено от 22:21Россияне снова атаковали Харьков

Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение

В США говорят о нехватке боеприпасов на собственных арсеналах

фото, видеоСклад ракет россиян уничтожили утром возле Луганска - Стратком

Все новости...
Росcия
Россияне концентрируют основные усилия на 5 направлениях, за сутки 17 боестолкновений - Генштаб
ФГИ начинает продажу изъятых активов россиян: какую компанию приватизируют первой
Убийство российского капитана Ржицкого: в РФ заявили о задержании подозреваемого
Последние новости
09:30
Сенцов попал под обстрел на фронте
09:21
Защитники освободили почти 18 кв.км территории за прошедшую неделю – Маляр
09:10
РасследованиеВся обласная рать. Как "слуги народу" коррумпируют медицину Киевщины и причастен ли к этому Дубинский
09:03
фото В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция
08:52
В Норвегии Facebook и Instagram запретили отслеживание пользователей для рекламы
08:28
фото, видео Крымский мост повредили СБУ и ВМС − источники
08:18
Канада запустит новую программу постоянного проживания для украинских беженцев
08:11
Потери оккупантов перевалили за 238 тысяч вояк
07:55
обновлено от 06:25Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена – росСМИ
07:40
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью 2 "Шахеды" – ОВА
Все новости...
Реклама: