Из-за ракетной угрозы в Украине была объявлена воздушная тревога

В столице и почти во всех областях Украины ночью 6 июля была объявлена воздушная тревога.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы, КГВА

Детали: Воздушная тревога начала распространяться после 1 часа ночи.

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Впоследствии она охватила территории южных, центральных, северных и восточных областей.

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

В ПС добавили: "Киевская, Житомирская, Черниговская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Сумская, Полтавская области - ракетная опасность!"

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Также ракетная опасность и угроза вражеских БпЛА была объявлена в Харьковской области.

В КГВА сообщили: "Внимание! Ракетная опасность для столицы! Вероятные пуски крылатых ракет "Калибр".

Позже ПС отметили, что несколько ракет типа "Калибр" из Черного моря направляются на север.

Кроме того, по сообщениям, существует угроза вражеских БпЛА.

Обновлено: После 2 часов ночи воздушная тревога была объявлена и на западе Украины.

"Запад - ракетная опасность!" - предупредили Воздушные силы.

В 02:43 начали объявлять отбои тревоги из северных и южных областей.

Позже отбои были объявлены в центральных областях и Киеве.

В 03:19 тревогу отменили и в западных областях.