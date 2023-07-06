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США внимательно следят за ситуацией на ЗАЭС – Белый дом

Ольга ГлущенкоЧетверг, 6 июля 2023, 02:25
США внимательно следят за ситуацией на ЗАЭС – Белый дом
ЗАЭС, фото Getty Images

В Белом доме отметили, что США внимательно следят за ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции, и добавили: АЭС не может быть объектом в зоне боевых действий.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время пресс-брифинга в Вашингтоне, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы продолжаем внимательно следить за состоянием вещей на электростанции (ЗАЭС - ред.)".

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Детали: Она отметила, что американская сторона ведет этот мониторинг с начала российской оккупации украинского ядерного объекта.

По ее словам, дальнейшая военная оккупация Запорожской АЭС является опасной. В этой связи она подчеркнула, что там не должно происходить боевых действий.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский предупредил Россию, что мир видит к каким сценариям готовятся террористы на Запорожской АЭС и готов реагировать.

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Перед этим Вооруженные силы предупредили, что россияне в ближайшее время могут начать подготовку к провокациям на Запорожской АЭС, на кровлях 2 энергоблоков разместили похожие на взрывчатку предметы.

Темы: ЗАЭССШАвойна
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