Оккупанты выпустили более 400 снарядов по Херсонщине, за сутки − 2 погибших
Четверг, 6 июля 2023, 08:09
По меньшей мере два человека погибли и еще 10 получили ранения в результате российских ударов по Херсонской области 5 июля.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь Прокудина: "Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 10 (из них − 1 ребенок) получили ранения".
Детали: Всего за минувшие сутки оккупанты 84 раза били по Херсонщине, выпустив 430 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и БПЛА.
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По городу Херсон враг выпустил 38 снарядов.
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