Оккупанты выпустили более 400 снарядов по Херсонщине, за сутки − 2 погибших

Последствия российских обстрелов на Херсонщине. Фото из Telegram Херсонской ОВА

По меньшей мере два человека погибли и еще 10 получили ранения в результате российских ударов по Херсонской области 5 июля.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь Прокудина: "Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 10 (из них − 1 ребенок) получили ранения".

Детали: Всего за минувшие сутки оккупанты 84 раза били по Херсонщине, выпустив 430 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и БПЛА.

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По городу Херсон враг выпустил 38 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.