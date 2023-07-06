Зеленский: В России − раскол, вертикаль власти посыпалась

Президент Владимир Зеленский считает, что в российском обществе уже произошел раскол, вертикаль власти, которую Путин строил много лет посыпалась − и российский диктатор ослаб, поэтому миру пора активно давить на него.

Источник: Зеленский в интервью CNN

Прямая речь президента: "Путин не контролирует ситуацию в регионах. Он не контролирует ситуацию с безопасностью. Мы все понимаем, что вся его армия на территории Украины, почти вся. И поэтому "вагнеровцы" так легко шли (во время мятежа 24 июня − ред.), потому что кто может остановить?

Он не контролирует региональную политику, он не контролирует абсолютно тех людей, кто там. То есть вся вертикаль, которая у него была, она посыпалась".

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Детали: Зеленский также рассказал об интересной аналитике, которую, по данным украинской разведки, проводил Кремль, − в России во время мятежа ЧВК "Вагнер" половина людей поддержали Пригожина, а половина Путина.

Прямая речь президента: "18 или 19 регионов России поддержали конкретно действия Пригожина и 21 конкретно поддержал Путина. И еще какое-то количество регионов не знало, кого поддерживать. Половина людей в России колеблется. И очень сильно.

Все истории, что он все контролирует − слабые уже истории. То есть это другой Путин − я не о другом человеке − это другой уже по мощности человек: человек старый, человек неэнергичный и человек, который не контролирует процессы".

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Детали: Зеленский считает, что именно сейчас, когда Путин так слаб и когда он допустил свою главную ошибку − напал на Украину − миру нужно давить на него.

Президент также прогнозирует, что сейчас российский диктатор будет заниматься тем, чтобы каким-то образом собрать в кучу общество.

По его словам, об этом в частности свидетельствуют его поездки в отдаленные регионы.

"Куда Путин выходит из бункера? Он поехал в Дагестан. Если вы увидите аналитику, то он поехал в Дагестан, где наименьшая поддержка Путина − там погибло очень много людей, которых он отправил умирать на войну − раз, и там большая поддержка у Пригожина. Он просто как политический зверь едет в Дагестан, где они снимают театрализованный ролик, как там ему якобы какое-то количество людей аплодирует. Это театр одного актера", − подытожил Зеленский.

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