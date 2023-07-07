Защитники "отминусовали" еще более 500 оккупантов, 2 танка и 17 беспилотников врага
Пятница, 7 июля 2023, 08:04
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 510 оккупантов, 2 танка, 17 беспилотников и другую технику врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.07.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – около (+510) человек ликвидировано,
- танков – 4070 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 7944 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 4330 (+20) ед,
- РСЗО – 658 (+1) ед,
- средств ПВО – 408 (+4) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3652 (+17),
- крылатых ракет – 1271 (+7),
- кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6898 (+10) ед,
- специальной техники – 612 (+7).