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Защитники "отминусовали" еще более 500 оккупантов, 2 танка и 17 беспилотников врага

Ольга ГлущенкоПятница, 7 июля 2023, 08:04
Защитники отминусовали еще более 500 оккупантов, 2 танка и 17 беспилотников врага
иллюстративное фото из Facebook Генштаба ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 510 оккупантов, 2 танка, 17 беспилотников и другую технику врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около (+510) человек ликвидировано,
  • танков – 4070 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 7944 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 4330 (+20) ед,
  • РСЗО – 658 (+1) ед,
  • средств ПВО – 408 (+4) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 309 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3652 (+17),
  • крылатых ракет – 1271 (+7),
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6898 (+10) ед,
  • специальной техники – 612 (+7).

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