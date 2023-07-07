Воздушные силы за ночь уничтожили 12 "Шахедов"
Пятница, 7 июля 2023, 08:09
Воздушные силы ВСУ ночью уничтожили 12 из 18 иранских дронов "Shahed-136/131".
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: Российские оккупационные войска атаковали иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край).
Всего зафиксировано пуски 18 "Шахедов". В южных и восточных регионах работала противовоздушная оборона.
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Подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация и мобильные огневые группы Воздушных Сил уничтожили 12 БпЛА.
Что этому предшествовало:
- Ранее Днепропетровская ОВА сообщала, что ночью враг атаковал Днепропетровскую область 6 "Шахедами", которые сбили защитники из ПвК "Восток". Обломки сбитого дрона упали на автомобиль, в результате чего погибли два человека.
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