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Воздушные силы за ночь уничтожили 12 "Шахедов"

Татьяна ЛозовенкоПятница, 7 июля 2023, 08:09
Воздушные силы за ночь уничтожили 12 Шахедов
УНИЧТОЖЕННЫЙ БЕСПИЛОТНИК. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА "АРМИЯ INFORM"

Воздушные силы ВСУ ночью уничтожили 12 из 18 иранских дронов "Shahed-136/131". 

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Российские оккупационные войска атаковали иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край).

Всего зафиксировано пуски 18 "Шахедов". В южных и восточных регионах работала противовоздушная оборона.

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Подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация и мобильные огневые группы Воздушных Сил уничтожили 12 БпЛА.

Что этому предшествовало:

  • Ранее Днепропетровская ОВА сообщала, что ночью враг атаковал Днепропетровскую область 6 "Шахедами", которые сбили защитники из ПвК "Восток". Обломки сбитого дрона упали на автомобиль, в результате чего погибли два человека.

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Темы: Воздушные силы ВСУбеспилотникиПВО
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