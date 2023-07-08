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Британская разведка описала критическое положение РФ в Бахмуте

"Европейская правда"Суббота, 8 июля 2023, 09:27
Британская разведка описала критическое положение РФ в Бахмуте
ЗРУЙНОВАНИЙ БАХМУТ, ФОТО: 93-Я ОМБР ХОЛОДНИЙ ЯР

Украинские силы продолжают успешные наступательные действия в районе города Бахмут Донецкой области, тогда как российские военные страдают от низкого боевого духа и вряд ли имеют резервы, чтобы удерживать населенный пункт.

Об этом говорится в субботнем обзоре разведывательного сообщества Министерства обороны Великобритании, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что после затишья в июне Бахмут в течение последних семи дней "снова стал местом одних из самых интенсивных боев на фронте", во время которых украинские войска "уверенно продвигаются" как на север, так и на юг от города.

"Российские защитники, скорее всего, страдают от низкого боевого духа, сочетание разрозненных подразделений и ограниченной способности находить и поражать украинскую артиллерию", – отмечают в британской разведке.

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В обзоре указывается, что Москва, очевидно, считает "политически неприемлемой" сдачу украинским силам Бахмута – города, имеющего символический вес как одно из немногих достижений российских сил за последний год войны.

"Однако, очень вероятно, (в России. – ред.) есть немного дополнительных резервов, которые можно было бы выделить для этого сектора", – констатируют в разведке Британии.

Город Бахмут в Донецкой области стал местом одного из самых ожесточенных противостояний сил Украины и России, пока в мае этого года российская сторона не объявила о якобы захвате населенного пункта.

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По оценкам украинских и западных чиновников, РФ потеряла значительное количество живой силы во время наступления на Бахмут – не менее 60 тысяч убитыми и ранеными.

Ранее Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что украинские силы провели наступательные операции к северу и югу от Бахмута, а командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что украинские войска установили контроль над ранее утраченными позициями в районе Бахмута.

Темы: Бахмутвойна
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