Россия обстреляла село в Харьковской области, в результате чего погибла женщина
Вторник, 1 августа 2023, 18:52
Российские войска днем 1 августа обстреляли село Первомайское в Харьковской области, в результате чего погибла пожилая женщина, мужчина получил ранения.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов
Прямая речь: "Сегодня около 12 часов враг обстрелял с. Первомайское Изюмского района. По предварительным данным медиков, 1 человек около 50 лет получил ранения и был госпитализирован. Женщина около 70 лет, к сожалению, погибла".
Детали: Синегубов добавил, что россияне активизировали штурмовые действия в Купянском районе, однако успеха не имеют, ведь ВСУ отбивают все атаки, нанося врагу значительные потери.
Предыстория:
- Ранее мэр Харькова и глава Харьковской ОВА сообщили, что российские захватчики ночью 1 августа атаковали город дронами-камикадзе, в результате попадания вспыхнул пожар, дрон разрушил 2 этажа в общежитии.