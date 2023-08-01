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Россия обстреляла село в Харьковской области, в результате чего погибла женщина

Александр ШумилинВторник, 1 августа 2023, 18:52

Российские войска днем 1 августа обстреляли село Первомайское в Харьковской области, в результате чего погибла пожилая женщина, мужчина получил ранения.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов

Прямая речь: "Сегодня около 12 часов враг обстрелял с. Первомайское Изюмского района. По предварительным данным медиков, 1 человек около 50 лет получил ранения и был госпитализирован. Женщина около 70 лет, к сожалению, погибла".

Детали: Синегубов добавил, что россияне активизировали штурмовые действия в Купянском районе, однако успеха не имеют, ведь ВСУ отбивают все атаки, нанося врагу значительные потери.

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Предыстория:

  • Ранее мэр Харькова и глава Харьковской ОВА сообщили, что российские захватчики ночью 1 августа атаковали город дронами-камикадзе, в результате попадания вспыхнул пожар, дрон разрушил 2 этажа в общежитии.

Темы: ХарьковРосcия
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