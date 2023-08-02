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Незаконно отправил военных в КГВА: сообщили о подозрении экс-командиру части

Валентина РоманенкоСреда, 2 августа 2023, 14:03
Незаконно отправил военных в КГВА: сообщили о подозрении экс-командиру части
фото ГБР

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему командиру одной из воинских частей ТРО, который отправил военнослужащих на службу в Киевский городской совет.

Источник: пресс-служба ГБР, Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона

Детали: Установлено, что солдаты одной из воинских частей, трое из которых имеют статус столичных депутатов, а еще один - помощник депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу.

Основанием для этого стало то, что их командир издал приказ о командировке этих военнослужащих для прохождения службы в Киевской городской военной администрации.

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В прокуратуре указывают, что подобное решение может быть принято только главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Экс-командиру сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий совершенном в условиях военного положения.

Сейчас подозреваемому вручено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Что предшествовало: Государственное бюро расследований сообщило депутатам Киевского городского совета о подозрении в уклонении от несения обязанностей военной службы.

Темы: Военное положениеКиевГБР
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