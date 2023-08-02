Незаконно отправил военных в КГВА: сообщили о подозрении экс-командиру части
Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему командиру одной из воинских частей ТРО, который отправил военнослужащих на службу в Киевский городской совет.
Источник: пресс-служба ГБР, Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона
Детали: Установлено, что солдаты одной из воинских частей, трое из которых имеют статус столичных депутатов, а еще один - помощник депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу.
Основанием для этого стало то, что их командир издал приказ о командировке этих военнослужащих для прохождения службы в Киевской городской военной администрации.
В прокуратуре указывают, что подобное решение может быть принято только главнокомандующим Вооруженных сил Украины.
Экс-командиру сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий совершенном в условиях военного положения.
Сейчас подозреваемому вручено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Что предшествовало: Государственное бюро расследований сообщило депутатам Киевского городского совета о подозрении в уклонении от несения обязанностей военной службы.