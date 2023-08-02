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В G7 указали, каких реформ ждут от Украины для инвестиций в восстановление

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 2 августа 2023, 16:15
В G7 указали, каких реформ ждут от Украины для инвестиций в восстановление
Фото: Getty Images

Послы "Группы семи" указали на шаги и реформы, которых ожидают от Украины в подготовке к послевоенному восстановлению страны и прихода западных инвестиций, среди них прозрачность и подотчетность.

Источник: совместный Twitter послов G7 , передает "Европейская правда"

Детали: Послы G7 рассказали, что встречались с премьером Денисом Шмыгалем и говорили о дальнейших шагах после Конференции по восстановлению Украины.

"Прозрачность и подотчетность являются решающими для того, чтобы привлечь частный сектор к восстановлению и реконструкции", – отметили послы.

Они отметили, что для этого от Украины ожидают ряда шагов в антикоррупционной сфере, в частности: своевременного назначения нового руководителя НАПК, восстановления системы декларирования активов и финансовой отчетности политических партий, усиления антикоррупционных учреждений, в частности САП и АРМА.

"Также призываем принять законы, которые обеспечат сильный и независимый Антимонопольный комитет и улучшат корпоративное управление предприятий в государственной собственности в соответствии со стандартами ОЭСР", – добавили они.

Послы отметили, что разделяют мнение о необходимости начинать подготовку к конференции по восстановлению Украины на 2024 год в Германии.

Темы: G7реформыУкраина
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